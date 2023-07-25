Governo prepara mais 10 mil vagas de concurso, diz ministra da Gestão





Muitos ministérios não têm secretário-executivo-adjunto. Às vezes, é o secretário, um diretor, e mais ninguém. A questão é que ocorreram dois processos: a falta de concurso, que por si só reduz a entrada de novas pessoas, e a reforma da Previdência, em 2019, que fez muita gente acelerar a aposentadoria.





Mas também perdemos muitas pessoas para o mercado, caso da TI. Nessa área, o salário no setor público é baixo. Você forma a pessoa e, em três anos, quando ela já se tornou um especialista, vai para o mercado. Falta muita gente no suporte (de TI).





Agora mesmo, o pessoal da Advocacia Geral da União (AGU) fez concurso para essa área de suporte e não conseguiu preencher todas as vagas. Ficaram assustados. As alterações das políticas públicas também afetaram (as pessoas), especialmente nas áreas sociais.





O Direitos Humanos, por exemplo, foi voltado para outra área, totalmente diferente, e as pessoas especializadas fugiram de lá. No Meio Ambiente foi igual. As pessoas pensavam: se não é possível enfrentar, melhor não estar ali. Mas não foi só falta de gente.





Não tinha dinheiro. Muitas áreas ficaram sem orçamento. No meu ministério, algumas áreas estavam mais estruturadas. É interessante. O Ministério da Economia era tão grande que algumas secretarias estavam funcionando por conta própria.

Em alguns casos, sim. Eu passei os três primeiros meses do ano só recebendo ministros reclamando da falta de estrutura. Na recriação de ministérios, quando tivemos que dividir as pessoas, foi muito difícil. Falta gente.