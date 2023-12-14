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6 cidades

Mais cidades do ES terão provas do Concurso Unificado Nacional

Governo federal apliou de 180 para 217 os municípios que terão aplicação de testes em maio de 2024; inscrições estão previstas para o período de 19 de janeiro a 9 de fevereiro

Publicado em 14 de Dezembro de 2023 às 12:21

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

14 dez 2023 às 12:21
Mais duas cidades do Espírito Santo terão provas do Concurso Nacional Unificado, denominado Enem dos Concursos. No Estado, foram adicionados dois municípios: Serra e Vila Velha, além de Vitória, Cachoeiro de Itapemirim, Colatina e São Mateus, que já tinham sido anunciados.
O governo federal ampliou o número de cidades onde haverá provas, passando de 180 para 217. O anúncio foi feito pelo Ministério da Gestão e Inovação dos Serviços Públicos, juntamente com o novo cronograma do certame.
“A ampliação visa garantir que regiões metropolitanas tenham provas em mais de uma cidade”, informou o órgão em nota.
Provas do Concurso Unificado serão aplicadas em março de 2024
Provas do Concurso Unificado serão aplicadas em maio de 2024 Crédito: Freepik
A ideia do órgão é ampliar o acesso às vagas de concursos federais, possibilitando provas além das capitais e em todo o país. É bom lembrar que o local do teste não necessariamente será o local de lotação do servidor, em caso de aprovação. Isso vai depender de cada órgão e para qual unidade, regional ou setor serão destinadas as oportunidades.
O edital do Enem dos Concursos será publicado no Diário Oficial da União no dia 10 de janeiro e o prazo para se inscrever vai de 19 de janeiro a 9 de fevereiro. Os exames estavam marcados, inicialmente, para março, mas com a alteração serão realizados no dia 5 de maio.

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