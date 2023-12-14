Mais cidades do ES terão provas do Concurso Unificado Nacional

Mais duas cidades do Espírito Santo terão provas do Concurso Nacional Unificado, denominado Enem dos Concursos. No Estado, foram adicionados dois municípios: Serra e Vila Velha, além de Vitória, Cachoeiro de Itapemirim, Colatina e São Mateus, que já tinham sido anunciados.

O governo federal ampliou o número de cidades onde haverá provas, passando de 180 para 217. O anúncio foi feito pelo Ministério da Gestão e Inovação dos Serviços Públicos, juntamente com o novo cronograma do certame.

“A ampliação visa garantir que regiões metropolitanas tenham provas em mais de uma cidade”, informou o órgão em nota.

Provas do Concurso Unificado serão aplicadas em maio de 2024 Crédito: Freepik

A ideia do órgão é ampliar o acesso às vagas de concursos federais, possibilitando provas além das capitais e em todo o país. É bom lembrar que o local do teste não necessariamente será o local de lotação do servidor, em caso de aprovação. Isso vai depender de cada órgão e para qual unidade, regional ou setor serão destinadas as oportunidades.