Linhares abre seleção para contratar agente de serviços gerais

Prefeitura de Linhares contrata profissionais temporário para trabalhar nas escolas municipais Crédito: Prefeitura de Linhares/Divulgação

[email protected]. As oportunidades são temporárias e a seleção vai preencher cadastro de reserva. As inscrições podem ser feitas até o dia 27 de janeiro de 2021. Os interessados devem encaminhar todos os documentos exigidos no edital, assim como a Ficha de Inscrição, para o e-mail

A seleção é aberta a candidatos que tenham ensino fundamental completo, com idade igual ou superior a 18 anos. O salário é de R$ 1.045 e a carga horária é de 40 horas semanais.

Os documentos devem ser encaminhados em formato PDF, JPG ou PNG, em conformidade determina o Edital. É necessário enviar ainda a Ficha de Inscrição devidamente preenchida, em letra legível, sem rasuras e sem omissão de dados solicitados, devendo ser assinada. O candidato receberá um comprovante com o respectivo número de inscrição.

De acordo com orientação da prefeitura, o candidato deverá listar no campo específico da Ficha de Inscrição a documentação a ser enviada. O candidato terá a inscrição indeferida caso não apresente todos os documentos exigidos como pré-requisito, comprovados em conformidade com o Edital e não apresentar a Ficha de Inscrição corretamente preenchida e assinada.

Documentos que devem ser apresentados:

Carteira de Identidade ou CNH ou Carteira de Trabalho e Previdência Social;

Diploma ou Histórico Escolar ou Comprovante de Conclusão do nível de escolaridade mínimo exigido para a função, expedidos por instituição de ensino devidamente reconhecida pelo MEC;



Comprovante de residência;



Cópia da documentação comprobatória para fins de pontuação (OPCIONAL) – Todo item 6 do Edital.



Atribuições do cargo:

Conforme a Lei nº 3960/2020, de 29 de dezembro de 2020 são atribuições do cargo de Agente de Serviços Gerais: executar serviços de limpeza em geral, interna e externa, das instalações prediais das instituições da rede municipal de ensino, mantendo as condições de higiene e conservação; Realizar serviços de copa e cozinha, preparando e distribuindo refeições, seguindo orientações e procedimentos normativos de nutrição e higiene da Secretaria Municipal de Educação, a fim de atender às exigências de cardápios estipulados pelo nutricionista responsável; Controlar e organizar estoque de produtos e gêneros alimentícios; Zelar pela conservação e higiene de materiais e utensílios utilizados; Executar outras atividades que lhe forem atribuídas pelo superior imediato.