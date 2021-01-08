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Temporários

Linhares abre seleção para contratar agente de serviços gerais

Processo seletivo é aberto para candidatos que tenham o ensino fundamental completo; inscrições podem ser feitas até 27 de janeiro

Publicado em 08 de Janeiro de 2021 às 13:48

Publicado em 

08 jan 2021 às 13:48
Prefeitura de Linhares
Prefeitura de Linhares contrata profissionais temporário para trabalhar nas escolas municipais Crédito: Prefeitura de Linhares/Divulgação
A Prefeitura de Linhares, município que fica no Norte do Espírito Santo, está com inscrições abertas para o processo seletivo simplificado que tem como objetivo contratar agente de serviços gerais. Os selecionados vão trabalhar nas escolas da rede pública municipal. Clique aqui para ler o edital.
As oportunidades são temporárias e a seleção vai preencher cadastro de reserva. As inscrições podem ser feitas até o dia 27 de janeiro de 2021. Os interessados devem encaminhar todos os documentos exigidos no edital, assim como a Ficha de Inscrição, para o e-mail [email protected].
A seleção é aberta a candidatos que tenham ensino fundamental completo, com idade igual ou superior a 18 anos. O salário é de R$ 1.045 e a carga horária é de 40 horas semanais.
Os documentos devem ser encaminhados em formato PDF, JPG ou PNG, em conformidade determina o Edital. É necessário enviar  ainda a Ficha de Inscrição devidamente preenchida, em letra legível, sem rasuras e sem omissão de dados solicitados, devendo ser assinada. O candidato receberá um comprovante com o respectivo número de inscrição.
De acordo com orientação da prefeitura, o candidato deverá listar no campo específico da Ficha de Inscrição a documentação a ser enviada. O candidato terá a inscrição indeferida caso não apresente todos os documentos exigidos como pré-requisito, comprovados em conformidade com o Edital e não apresentar a Ficha de Inscrição corretamente preenchida e assinada.

Documentos que devem ser apresentados:

  • Carteira de Identidade ou CNH ou Carteira de Trabalho e Previdência Social;
  • Diploma ou Histórico Escolar ou Comprovante de Conclusão do nível de escolaridade mínimo exigido para a função, expedidos por instituição de ensino devidamente reconhecida pelo MEC;
  • Comprovante de residência;
  • Cópia da documentação comprobatória para fins de pontuação (OPCIONAL) – Todo item 6 do Edital.

Atribuições do cargo:

Conforme a Lei nº 3960/2020, de 29 de dezembro de 2020 são atribuições do cargo de Agente de Serviços Gerais: executar serviços de limpeza em geral, interna e externa, das instalações prediais das instituições da rede municipal de ensino, mantendo as condições de higiene e conservação; Realizar serviços de copa e cozinha, preparando e distribuindo refeições, seguindo orientações e procedimentos normativos de nutrição e higiene da Secretaria Municipal de Educação, a fim de atender às exigências de cardápios estipulados pelo nutricionista responsável; Controlar e organizar estoque de produtos e gêneros alimentícios; Zelar pela conservação e higiene de materiais e utensílios utilizados; Executar outras atividades que lhe forem atribuídas pelo superior imediato.
Com informações da Prefeitura de Linhares.

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