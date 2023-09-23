Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Concursos
  • Isenção de taxa de inscrição: as regras em concursos federais e no ES
Benefício

Isenção de taxa de inscrição: as regras em concursos federais e no ES

Cada ente federativo — como o governo do Estado e municípios da Grande Vitória — é responsável pela elaboração de seus critérios para conceder o benefício; a Capital, por exemplo, alterou as regras na última terça-feira (19)

Publicado em 23 de Setembro de 2023 às 08:18

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

23 set 2023 às 08:18
A isenção de taxa de concurso público é um benefício concedido ao candidato que não pode custear sua inscrição. Entretanto, cada ente federativo — União, estados e municípios — é responsável por elaborar suas próprias regras de acesso, por meio de leis  específicas.
Os critérios estão especificados no edital de abertura dos certames, contendo, inclusive, os prazos e os requisitos para solicitação do auxílio. Geralmente, as normas são listadas em um capítulo específico do documento, podendo incluir ou excluir determinados grupos, como pessoas de baixa renda, cadastrados no CadÚnico e doadores.
Na última terça-feira (19), por exemplo, a Câmara de Vitória aprovou o Projeto de Lei 169/2023, de autoria da prefeitura, que altera as normas gerais relativas à isenção, que passa a ser decorrente da capacidade contributiva e da situação socioeconômica do candidato. Uma das mudanças está a exclusão da isenção para candidatos doadores de sangue, medula e tecidos.
Para ter direito, o candidato a uma vaga em um certame da Capital deve comprovar os seguintes requisitos: ser inscrito no Cadastro Único do governo federal, ser membro de família de baixa renda e não ter usado a isenção mais de três vezes no exercício corrente. O candidato deve atender os três critérios simultaneamente.
Vale destacar que o candidato deixa de pagar a taxa, mas os custos de sua participação ficam sob responsabilidade do órgão que abriu a seleção. Dessa forma, a legislação garante acesso às vagas a um maior número de pessoas, conforme determina a Constituição Federal.
A isenção da taxa para deficientes valerá para os concursos feitos pelo Estado
Municípios, Estados e a União podem ter regras diferentes para isenção da taxa  Crédito: Divulgação
Escola de Cachoeiro ganha grades em janelas após determinação do MPES

Como funciona?

CONCURSOS FEDERAIS
Para os concursos federais, a isenção está regulamentada pelo artigo 11 da Lei nº 8.112/90 e pelo Decreto nº 6.593/08. A legislação determina que terá isenção total do pagamento da taxa quem estiver inscrito no CadÚnico. É necessário, nesse caso, informar o Número de Identificação Social (NIS), além de declaração de que é membro de família de baixa renda.
Outra possibilidade de isenção é ser doador de medula óssea, garantida pela Lei nº 13.656/2018. Os candidatos terão que apresentar atestado ou laudo emitido por médico de entidade reconhecida pelo Ministério da Saúde.
GOVERNO DO ESPÍRITO SANTO
A primeira possibilidade de solicitação é o candidato ser inscrito no CadÚnico, conforme a Lei Estadual nº 9.652/2011. Ser doador de medula óssea também garante a isenção, conforme a Lei Estadual nº 10.607/2016.
Outro critério é a pessoa física que se declara isenta de apresentar a Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda da Pessoa Física e que comprove a soma da renda familiar mensal de até dois salários mínimos, conforme a Lei Estadual nº 10.822/2018.
Também têm direito à isenção os eleitores convocados e nomeados pela Justiça Eleitoral do Estado do Espírito Santo, que prestarem serviços no período eleitoral, conforme a Lei Estadual nº 11.196/2020. Para isso, é necessário apresentar documento expedido pela entidade, contendo o nome completo do eleitor, a função desempenhada, o turno e a data da eleição.
O governo estadual concede ainda o benefício para pessoas com deficiência, assim definidas na Lei Federal nº 13.146/2015 e na Lei Estadual nº 11.233/2021; e para o doador de sangue (Lei nº 11.635/2022), apresentando o documento expedido pela entidade coletora.
PREFEITURA DE CARIACICA
Em Cariacica, conforme a Lei Municipal nº 6.479/2023, é assegurado ao cidadão a isenção da taxa de inscrição nos concursos e processos seletivos públicos nos seguintes casos:
  • Pertencer à família inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico) do governo federal, cuja renda familiar mensal per capita seja inferior ou igual a meio salário mínimo, assim considerado aquele estabelecido nacionalmente;
  • Ser doador de medula óssea; 
  • E/ou ser doador de sangue, assim considerado aquele doador voluntário e não remunerado que doou sangue por, no mínimo, três vezes nos últimos 12 meses, regularmente registrado nos hemocentros e bancos de sangue.
PREFEITURA DE VILA VELHA
Em Vila Velha, o benefício é concedido aos candidatos desempregados ou membros de família de baixa renda que estiverem inscritos no CadÚnico, de que trata o Decreto Federal nº 6.135/ 2007, conforme Lei Municipal nº 5.716/2016, doadores regulares de sangue e os inscritos no Registro Nacional de Doadores Voluntários de Medula Óssea e os doadores de órgão ou tecido humano para reposição em pessoa portadora de doença crônica, conforme estabelecido na Lei Municipal nº 5.596/2015.
PREFEITURA DA SERRA
Na Serra, têm isenção de taxa de concursos pessoas inscritas no CadÚnico (Decreto Federal nº 6.135/2007), doadores de sangue (Lei municipal nº 4.228/2014) e doadores de medula óssea (nº 4.984/2019).

LEIA MAIS 

Governo federal vai propor cotas para mulheres negras em concursos

Concurso Público Unificado: nove ministérios já aderiram ao Enem dos concursos

Mais de 29 mil vagas abertas em 180 concursos e seleções no país

Concurso da Guarda da Serra: como se preparar para as provas

Prefeitura de Cariacica lança edital de concurso para Guarda Municipal

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Concursos Públicos Prefeitura de Vila Velha Prefeitura de Vitória governo federal Governo do ES Prefeitura da Serra Prefeitura de Cariacica Núcleo ag
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Os mistérios de 'As Meninas', a obra mais enigmática de Velázquez
Viatura da Polícia Rodoviária Federal (PRF) durante operação em estrada
Ciclista morre em colisão com carro em Conceição da Barra
Motociclista de 62 anos morre em acidente na ES-320, em Barra de São Francisco
Motociclista morre em acidente em Barra de São Francisco

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados