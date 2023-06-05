Inscrições para o concurso da Ufes começam nesta segunda-feira

Ufes tem oportunidades para servidores Crédito: Ricardo Medeiros

As inscrições para o concurso público da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) começam nesta segunda-feira (5). A oferta é de 64 vagas para cargos de níveis médio e superior. O cargo com a maior oferta de vagas é o de assistente em administração., com 50 postos.

A remuneração varia de R$ 3.325,19 a R$ 5.214,92, conforme a escolaridade de cada função. Os valores já incluem auxílio-alimentação de R$ 658. Os selecionados poderão atuar nos campi de Vitória, São Mateus e Alegre.

Os candidatos que têm o nível médio podem concorrer aos seguintes cargos:

Assistente em Administração (Vitória)

Técnico de Enfermagem (Alegre)

Técnico de Laboratório/Área: Processos Industriais - Perfil: Geografia Física (Vitória)

Técnico de Laboratório/Área: Processos Industriais - Perfil: Elétrica (Vitória)

Técnico de Tecnologia da Informação (Alegre, São Mateus e Vitória)

Técnico em Agropecuária (Alegre).

Já candidatos que tenham curso superior podem se inscrever para:

Médico/Área: Psiquiatria (Vitória)

Técnico em Assuntos Educacionais (Alegre).

O atendimento aos candidatos ocorre até 9 de julho de 2023, exclusivamente pela internet . A taxa de participação é de R$ 120 para os cargos de nível médio e de R$ 150 para os de nível superior.

Tem direito a isenção do pagamento do valor os candidatos oriundos de família de baixa renda, que estiverem inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), e que estejam registrados como doadores de medula óssea em entidades reconhecidas pelo Ministério da Saúde. O atendimento ocorre até 18 de junho.

O concurso público da Ufes contará com prova objetiva de conhecimentos gerais e específicos para todos os cargos, de caráter eliminatório e classificatório. Os exames serão aplicados no dia 27 de agosto de 2023, a partir das 14 horas, no município de trabalho do cargo para o qual o candidato se inscreveu.

Saiba mais sobre o concurso da Ufes

Assistente em administração

Local de trabalho: Vitória

Vitória Requisitos: Ensino médio profissionalizante na área do cargo, ou Ensino médio profissionalizante em qualquer área, mais experiência de 12 meses na área administrativa ou Ensino médio completo, mais experiência de 12 meses na área administrativa

Ensino médio profissionalizante na área do cargo, ou Ensino médio profissionalizante em qualquer área, mais experiência de 12 meses na área administrativa ou Ensino médio completo, mais experiência de 12 meses na área administrativa Vagas: 50

50 Carga horária: 40 horas

Técnico de tecnologia da informação

Local de trabalho: Vitória

Vitória Requisitos: Ensino médio profissionalizante na área do cargo, ou Ensino médio profissionalizante em qualquer área, mais Curso Técnico na área do cargo, ou Ensino médio completo + Curso Técnico na área do cargo.

Ensino médio profissionalizante na área do cargo, ou Ensino médio profissionalizante em qualquer área, mais Curso Técnico na área do cargo, ou Ensino médio completo + Curso Técnico na área do cargo. Vagas: 5 (Vitória), 1 (Alegre)e 2 (São Mateus)

5 (Vitória), 1 (Alegre)e 2 (São Mateus) Carga horária: 40 horas

Técnico de laboratório /área: industrial (Perfil: Geografia Física)

Local de trabalho: Vitória

Vitória Requisitos: Ensino médio profissionalizante na área do cargo, ou Ensino médio profissionalizante em qualquer área, mais Curso Técnico na área do cargo, ou Ensino médio completo, mais Curso Técnico na área do cargo.

Ensino médio profissionalizante na área do cargo, ou Ensino médio profissionalizante em qualquer área, mais Curso Técnico na área do cargo, ou Ensino médio completo, mais Curso Técnico na área do cargo. Vaga: 1

1 Carga horária: 40 horas semanais

Técnico de laboratório / área: industrial (Perfil: Elétrica)

Local de trabalho: Vitória

Vitória Requisitos: Ensino médio profissionalizante na área do cargo, ou Ensino médio profissionalizante em qualquer área, mais Curso Técnico na área do cargo, ou Ensino médio completo, mais Curso Técnico na área do cargo.

Ensino médio profissionalizante na área do cargo, ou Ensino médio profissionalizante em qualquer área, mais Curso Técnico na área do cargo, ou Ensino médio completo, mais Curso Técnico na área do cargo. Vaga: 1

1 Carga horária: 40 horas semanais

Técnico em enfermagem

Local de trabalho: Alegre

Alegre Requisitos: Ensino médio profissionalizante na área do cargo, ou Ensino médio profissionalizante em qualquer área, mais Curso Técnico na área do cargo, ou Ensino médio completo, mais Curso Técnico na área do cargo; e Registro no Conselho competente.

Ensino médio profissionalizante na área do cargo, ou Ensino médio profissionalizante em qualquer área, mais Curso Técnico na área do cargo, ou Ensino médio completo, mais Curso Técnico na área do cargo; e Registro no Conselho competente. Vaga: 1

1 Carga horária: 40 horas semanais

Técnico em agropecuária

Local de trabalho: Alegre (Área experimental de Rive)

Alegre (Área experimental de Rive) Requisitos: Ensino médio profissionalizante na área do cargo, ou Ensino médio profissionalizante em qualquer área, mais Curso Técnico na área do cargo, ou Ensino médio completo, mais Curso Técnico na área do cargo; e Registro no Conselho competente.

Ensino médio profissionalizante na área do cargo, ou Ensino médio profissionalizante em qualquer área, mais Curso Técnico na área do cargo, ou Ensino médio completo, mais Curso Técnico na área do cargo; e Registro no Conselho competente. Vaga: 1

1 Carga horária: 40 horas semanais

Médico / área: psiquiatria

Local de trabalho: Curso superior em Medicina; e Residência Médica em Psiquiatria, em serviço credenciado e reconhecido pelo MEC e Sociedade Brasileira de Psiquiatria, ou Título de Especialista em Psiquiatria; e Registro no Conselho competente.

Curso superior em Medicina; e Residência Médica em Psiquiatria, em serviço credenciado e reconhecido pelo MEC e Sociedade Brasileira de Psiquiatria, ou Título de Especialista em Psiquiatria; e Registro no Conselho competente. Vaga: 1

1 Carga horária: 20 horas semanais