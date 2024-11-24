Ifes, prefeituras do ES e agência: mais de 18 mil vagas em concursos e seleções

A última semana do mês de novembro começa com 168 concursos públicos e processos seletivos abertos em todo o país e reúnem mais de 18 mil vagas para cargos efetivos e temporários. Podem participar das seleções candidatos de todos os níveis de escolaridade.

As oportunidades estão disponíveis em governos estaduais e municipais, instituições de ensino, câmaras, Justiça, polícias militares, entre outros órgãos.

O Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) está com inscrições abertas para o concurso com 14 vagas para a carreira de técnico-administrativo . São 12 postos para cargos técnicos e duas para nível superior. Também haverá formação de cadastro de reserva. Os salários podem chegar a R$ 5.556. O prazo para se inscrever vai até 18 de dezembro.

A instituição também tem oportunidades para professor substituto no campus de Aracruz. São três chances, com salários que chegam a R$ 6.356. Os contratos serão temporários para as áreas de Educação Física/Educação, Engenharia Mecânica e Matemática. O atendimento aos candidatos vai até 8 de dezembro.

Também tem vagas para professores temporários nas prefeituras de João Neiva, Muniz Freire, São Roque do Canaã e Vila Pavão.

A Secretaria de Educação do Espírito Santo (Sedu) vai contratar cuidadores de estudantes com deficiência por meio de processo seletivo simplificado. Para participar, é necessário ter nível médio. A remuneração pode chegar a R$ 2.103, conforme a carga horária. As inscrições terminam dia 27.

Na esfera federal, a Agência Nacional de Mineração (ANM) lançou edital com 220 vagas para cargos de analistas e especialistas, ambos voltados para candidatos que tenham nível superior. A remuneração pode chegar a R$ 12.828. Os interessados poderão se inscrever de 28 de novembro a 17 de dezembro.