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166 editais

Ifes, PF e prefeituras do ES: quase 14 mil vagas em concursos e seleções

Oportunidades são para cargos de psicólogo, professor, analista ambiental, cuidador, motorista, agente administrativo, guarda municipal, entre outras funções
Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

18 mai 2025 às 18:29

Publicado em 18 de Maio de 2025 às 18:29

Prefeitura de João Neiva abre editais de seleção para a área da educação
Prefeitura de João Neiva abre seleção na área da educação Crédito: Divulgação
Quase 14 mil vagas estão abertas em 166 concursos públicos e processos seletivos em todo o país, com cargos efetivos e temporários e salários que chegam a R$ 35 mil mensais. Há postos para profissionais de todos os níveis de escolaridade. 
As oportunidades estão disponíveis em governos estaduais e municipais, instituições de ensino, câmaras, Justiça, polícias militares, entre outros órgãos.
Os interessados no concurso da área administrativa da Polícia Federal têm até o dia 21 de maio para se inscrever. São 192 vagas, sendo 100 oportunidades para agente administrativo e 92 para quem tem nível superior. Do total de postos, dois são para o Espírito Santo. Os salários chegam a R$ 11 mil.
O Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) anunciou a abertura de processos seletivos simplificados para a contratação de professores substitutos nos campi de Montanha, Cariacica, São Mateus e Nova Venécia. O prazo vai depender de cada unidade. Os ganhos chegam a R$ 9.188.
Dois Centros de Referências das Juventudes (CRJ) do Espírito Santo estão com seleções abertas para vagas de psicólogos, com atuação na Grande Vitória. Os processos seletivos contarão com avaliação de currículo e entrevista. Para o CRJ São Pedro, em Vitória, o prazo para se inscrever vai até 1º de junho, enquanto que para o Terra Vermelha, até 26 de maio.
A Prefeitura de Ibatiba, município que fica no Sul do Espírito Santo, está com 34 oportunidades temporárias para candidatos de todos os níveis de escolaridade. Os ganhos chegam a R$ 3.756. Os interessados podem se inscrever até 22 de maio.
Em João Neiva, no Norte do Estado, as chances são para profissionais do magistério. As contratações serão em regime de designação temporária. A remuneração chega a R$ 4.183. O atendimento aos candidatos ocorre nos dias 21 e 22 de maio.
A Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) anuncia a abertura de um processo seletivo, com o objetivo de preencher 213 vagas, além de formar cadastro reserva, para profissionais com escolaridade em níveis médio e superior. O salário varia de R$ 1.853,00 a R$ 9.047. As inscrições vão de 23 de maio a 15 de junho.

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