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Novo prazo

IBGE inicia nova etapa para devolução da taxa de inscrição do Censo 2020

Processo seletivo para contratar temporariamente 208.695 pessoas foi cancelado em 17 de março de 2020; cerca de 37 mil candidatos ainda não resgataram o valor da taxa

Publicado em 04 de Janeiro de 2021 às 15:12

Publicado em 

04 jan 2021 às 15:12
Atendimento no IBGE
Setor de atendimento dos candidatos inscritos na seleção do IBGE  Crédito: Marcelo Seabra/ Divulgação IBGE
O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) começou uma nova etapa para devolução da taxa de inscrição do processo seletivo do Censo 2020, que foi adiado devido à pandemia de Covid-19.
Os candidatos para agentes censitários (municipal e supervisor) e recenseador que ainda não solicitaram ou não receberam a devolução da taxa deverão fazer contato com a Central de Atendimento do IBGE, pelo telefone 0800 721 8181. A ligação é gratuita.
Para pedir o reembolso, o candidato precisa informar nome e CPF para confirmação do cadastro e dados bancários (banco, nº da agência e conta bancária), em que seja o titular, para o recebimento do valor. Caso o candidato não possua conta bancária em seu nome, a devolução poderá ser feita por ordem bancária para saque nas agências do Banco do Brasil.
A seleção para contratar temporariamente 208.695 pessoas foi cancelada em 17 de março de 2020. A previsão da instituição é de que um novo processo seletivo seja aberto ainda em 2021. As contratações estão previstas no orçamento da União.
Esta é a terceira iniciativa do IBGE para devolver as taxas. Na primeira, em maio de 2020, foi anunciado que seriam restituídos R$ 2.823.775,95 entre os 100.735 candidatos que pagaram a taxa de inscrição.
As taxas foram de R$ 35,80 para concorrer a funções de nível médio e de R$ 23,61 para disputar as vagas de ensino fundamental. A devolução foi realizada de 19 de maio a 10 de agosto, por meio do aplicativo Carteira Digital do Banco do Brasil. Cerca de 60% dos candidatos receberam os valores.
Na segunda tentativa, em outubro, a devolução foi feita por ordem bancária associada ao nome e ao CPF do candidato nas agências do Banco do Brasil de 26 a 30 de outubro. Além de ampla divulgação na imprensa, na internet e nos canais oficiais do IBGE, foram enviados e-mails para todos os beneficiários informando sobre a disponibilidade dos recursos para ressarcimento. Mesmo assim, cerca de 37 mil candidatos ainda não resgataram o valor da taxa.
Em caso de dúvida, os canais de atendimento do IBGE, através do telefone 0800 721 8181 e do e-mail [email protected], continuam à disposição para mais informações e esclarecimentos.
Com informações do IBGE.

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