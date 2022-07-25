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IBGE abre novo processo seletivo com vagas para o ES

Oferta é de 398 vagas remanescentes para 13 estados do país, sendo 119 para o cargo de agente censitário municipal e 279 para agente censitário supervisor

Publicado em 25 de Julho de 2022 às 14:16

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

25 jul 2022 às 14:16
IBGE faz primeiro teste preparatório do Censo Demográfico 2022, na Ilha de Paquetá, no Rio de Janeiro
IBGE faz primeiro teste preparatório do Censo Demográfico 2022, na Ilha de Paquetá, no Rio de Janeiro Crédito: Tânia Rêgo/Agência Brasil
O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) lançou nesta segunda-feira, 25 de julho, o edital de novo processo seletivo simplificado para cargos de nível médio. A oferta é de 398 vagas remanescentes, sendo 119 para o cargo de agente censitário municipal e 279 para agente censitário supervisor. O salário é de R$ 2.100 mil e R$ 1.700, respectivamente.
A carga horária é de 40 horas semanais. Além da remuneração, os aprovados contarão com auxílio-alimentação, auxílio-transporte, auxílio pré-escolar, 13º proporcional e férias proporcionais.
As oportunidades são para 13 estados. Do total de postos, sete são destinados ao Espírito Santo. Todas são para o cargo de agente censitário supervisor:
  • Conceição do Castelo: 1
  • Mantenópolis: 1
  • Rio Bananal: 1
  • São Domingos do Norte: 1
  • Vargem Alta: 1
  • Vila Valério: 2
Há ainda vagas em São Paulo, Acre, Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio de Janeiro, Rondônia, Roraima, Rio Grande do Sul e Santa Catarina.
As inscrições podem ser feitas somente até o dia 27 de julho, no site do IBGE. O arquivo de distribuição das vagas indica os endereços para entrega de documentos e títulos para a inscrição. Não haverá cobrança de taxa de inscrição.
Os candidatos serão selecionados por meio de análise de títulos. O resultado preliminar está previsto para ser divulgado no próximo dia 28 de julho.
A duração dos contratos temporários será de cinco meses, com possibilidade de prorrogação, de acordo com as necessidades para a realização do Censo Demográfico 2022. A pesquisa começa na próxima segunda-feira, dia 1º de agosto.

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