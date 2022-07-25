IBGE abre novo processo seletivo com vagas para o ES

IBGE faz primeiro teste preparatório do Censo Demográfico 2022, na Ilha de Paquetá, no Rio de Janeiro Crédito: Tânia Rêgo/Agência Brasil

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística ( IBGE ) lançou nesta segunda-feira, 25 de julho, o edital de novo processo seletivo simplificado para cargos de nível médio. A oferta é de 398 vagas remanescentes, sendo 119 para o cargo de agente censitário municipal e 279 para agente censitário supervisor. O salário é de R$ 2.100 mil e R$ 1.700, respectivamente.

A carga horária é de 40 horas semanais. Além da remuneração, os aprovados contarão com auxílio-alimentação, auxílio-transporte, auxílio pré-escolar, 13º proporcional e férias proporcionais.

As oportunidades são para 13 estados. Do total de postos, sete são destinados ao Espírito Santo . Todas são para o cargo de agente censitário supervisor:

Conceição do Castelo: 1

Mantenópolis: 1

Rio Bananal: 1

São Domingos do Norte: 1

Vargem Alta: 1

Vila Valério: 2

Há ainda vagas em São Paulo, Acre, Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio de Janeiro, Rondônia, Roraima, Rio Grande do Sul e Santa Catarina.

As inscrições podem ser feitas somente até o dia 27 de julho, no site do IBGE . O arquivo de distribuição das vagas indica os endereços para entrega de documentos e títulos para a inscrição. Não haverá cobrança de taxa de inscrição.

Os candidatos serão selecionados por meio de análise de títulos. O resultado preliminar está previsto para ser divulgado no próximo dia 28 de julho.