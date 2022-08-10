IBGE abre novo concurso com 157 vagas para quem tem o ensino médio

IBGE vai contratar novos profissionais para atuar no Censo 2022 Crédito: Tomaz Silva/Agência Brasil

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou nesta quarta-feira (10) novo edital de processo seletivo para contratação de 157 profissionais de nível médio. Os selecionados vão atuar no Censo Demográfico 2022. Do total de oportunidades, 152 para o cargo de agente de pesquisa e mapeamento e 5 para supervisor de coleta e qualidade.

As remunerações iniciais são de R$ 1.387,50 para os agentes e R$ 3.100 para os supervisores, ambos com jornada de trabalho de 40 horas semanais. Os selecionados recebem ainda auxílio-alimentação, auxílio-transporte, auxílio pré-escolar, 13º proporcional e férias proporcionais.

Os postos foram distribuídos por 11 estados, inclusive o Espírito Santo:

São Paulo (35)

Espírito Santo (9 para Vila Velha)

Goiás (24)

Minas Gerais (17)

Mato Grosso (6)

Mato Grosso do Sul (2)

Paraná (29)

Rio Grande do Sul (3)

Santa Catarina (30)

Alagoas (1)

Rio de Janeiro (1)

Para os dois cargos, a previsão de contrato é de um ano, com possibilidade de prorrogação, de acordo com as necessidades.

Os interessados podem se inscrever até 16 de agosto, somente pela internet, na página eletrônica do órgão . Não haverá cobrança de taxa.

Após preencher o formulário, o candidato deve entregar o formulário de inscrição nos postos de atendimento. No Espírito Santo, o atendimento ocorre na Av. Nossa Sra. dos Navegantes, 675 - 9º andar. Enseada do Suá, Vitória (Palácio do Café).

O processo seletivo do IBGE será feito por meio de análise de títulos. O resultado preliminar está previsto para ser divulgado em 24 de agosto, com possibilidade de recursos nos dias 25 e 26, com resultado final no dia 31 de agosto.

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