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Carreira pública

Guarda, Justiça Federal e Banestes: 33 mil vagas em 204 concursos e seleções

Postos de trabalho são para cargos efetivos ou temporários em câmaras municipais, assembleias legislativas, prefeituras, governos estaduais, tribunais, entre outros órgãos

Publicado em 14 de Abril de 2024 às 18:40

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

14 abr 2024 às 18:40
Guarda Municipal de Vitória, Justiça Federal, Banestes e outros 201 concursos públicos e processos seletivos estão com inscrições abertas em todo o país e reúnem mais de 33 mil vagas em cargos de todos os níveis de escolaridade. Há oportunidades para trabalhar como efetivo ou temporário em câmaras municipais, assembleias legislativas, prefeituras, governos estaduais, tribunais, entre outros órgãos.
A remuneração pode chegar a R$ 37.431 na Câmara de Maceió. A oferta é de 54 vagas para o cargo de diversos setores do Poder Legislativo municipal. Os candidatos têm até 17 de abril para garantir a participação no certame.
As inscrições para o concurso público da Guarda Municipal de Vitória começam nesta segunda-feira (15). A oferta é de 100 vagas imediatas para agentes para atuarem na segurança ostensiva e viária da cidade, além da formação de cadastro de reserva. Para participar, é necessário ter o nível médio. A remuneração pode chegar a R$ 6.174,69, somando os benefícios. Os prazo segue até 20 de maio.
Tribunal Regional Federal da 2ª Região, que abrange os Estados do Espírito Santo e Rio de Janeiro, está com inscrições abertas para o concurso público voltado para as carreiras de técnico e analista, com salários de R$ 8.529,65 e R$ 13.994,78, respectivamente. Os cargos exigem que os candidatos tenham nível superior. O prazo segue até 10 de maio.
O Banco do Estado do Espírito Santo (Banestes) entra na reta final de inscrições. Os candidatos têm até o dia 21 de abril para garantir a participação no certame. Os ganhos chegam a R$ 5,3 mil.

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