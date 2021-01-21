Governo do ES anuncia qualificação para 387 profissionais de saúde

Processo de seleção de profissionais da saúde será feito pelo Instituto Capixaba de Ensino, Pesquisa e Inovação em Saúde (ICEPi) Crédito: Divulgação/Sesa

Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) abriu edital para seleção de 387 profissionais de saúde para a terceira edição do programa Estadual de Qualificação da Atenção Primária à Saúde, o Qualifica-APS. A iniciativa, em parceria com os municípios, promove a qualificação de profissionais para atenderem em unidades de saúde de todo o Espírito Santo

Nesse processo seletivo, podem participar profissionais médicos, cirurgiões-dentistas e enfermeiros formados em instituições de Educação Superior brasileiras ou com diplomas validados no Brasil. Estão disponíveis 208 vagas para médicos, 129 vagas para enfermeiros e 50 vagas para dentistas distribuídas nas quatro regionais de Saúde do Estado: Norte, Sul, Central e Metropolitana.

As inscrições têm início nesta quinta-feira (21) e vão até as 16h do dia 29 de janeiro, horário de Brasília (DF), e serão realizadas de forma on-line, em formulário eletrônico disponível no site www.selecao.es.gov.br . Além disso, o envio dos documentos será realizado também de forma remota no mesmo período das inscrições.

Os profissionais selecionados para o Programa Qualifica-APS farão o curso de aperfeiçoamento com três anos de duração. Eles receberão uma bolsa no valor de R$ 3.500,00 para enfermeiros e cirurgiões-dentistas, e de R$ 11.865,00 para médicos.



Em caso de dúvidas ou pedido de esclarecimentos, o candidato deverá realizar a solicitação por meio do e-mail [email protected] , informando o número do edital (Edital ICEPi/SESA Nº 002/2021).

Segundo a Sesa, a entrada desses novos profissionais no programa possibilitará a expansão de novas equipes de Saúde da Família e equipes de Saúde Bucal no Estado.

O processo, realizado pelo Instituto Capixaba de Ensino, Pesquisa e Inovação em Saúde (ICEPi), está em sua terceira edição e já conta com 621 profissionais atuando na Atenção Primária, em 60 municípios capixabas. Atualmente, estima-se que ao menos 350 Equipes de Saúde da Família e cerca de 120 Equipes de Saúde Bucal estejam em atividade com profissionais ligados ao Qualifica-APS.