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Fundação do ES abre concurso público com mais de 600 vagas

Oportunidades são para atuar no Hospital Dr. Benício Tavares Pereira – Hospital Estadual Central (HEC), em Vitória; inscrições poderão ser feitas de 15 de julho a 15 de agosto

Publicado em 14 de Julho de 2022 às 14:35

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

14 jul 2022 às 14:35
Oportunidade para médicos
Concurso tem oportunidade para médicos Crédito: Freepik
A Fundação Estadual de Inovação em Saúde (iNOVA Capixaba) vai abrir concurso público para preencher 621 vagas nas áreas de saúde e administração. Além das chances iniciais, haverá formação de cadastro de reserva. Os salários variam de R$ 1,4 mil a R$ 7,6 mil.
Os selecionados vão atuar no Hospital Dr. Benício Tavares Pereira – Hospital Estadual Central (HEC), que fica no Parque Moscoso, em Vitória. As oportunidades são destinadas a profissionais de todos os níveis de escolaridade.
As inscrições poderão ser feitas de 15 de julho a 15 de agosto, no site do Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo (Ibade).  As taxas de participação variam de R$ 30 a R$ 71,40. A solicitação de isenção do valor deve ser feita nos dias 18 e 19 de julho.
O concurso contará com duas duas etapas: prova objetiva e avaliação de títulos. Ambas serão aplicadas em Vitória. A previsão é de que os exames sejam realizados nos dias 9 e 16 de outubro.
O certame teve autorização do Conselho Curador da Fundação iNOVA Capixaba, que, na Resolução 03/2022, aprovou o quadro de empregos do concurso, considerando a necessidade de manter o funcionamento do Hospital Dr. Benício Tavares Pereira (Hospital Estadual Central – HEC), com base no contrato de prestação de serviços nº 03/2020, firmado com a Secretaria da Saúde (Sesa), condicionada à disponibilidade financeira da iNOVA Capixaba.
O Hospital Estadual Central tem um perfil cirúrgico de alta complexidade nas especialidades de neurocirurgia. Desde meados de 2020, a unidade se tornou a maior referência estadual no atendimento neurocirúrgico não traumático, assim como nas neoplasias do cérebro e da medula espinhal. Também é referência no tratamento do acidente vascular cerebral no Sistema Único de Saúde (SUS).
CONFIRA OS CARGOS
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO
  • Auxiliar de almoxarifado (9)
ENSINO MÉDIO COMPLETO
  • Assistente administrativo (29)
  • Assistente administrativo de área assistencial – 44 horas (22)
  • Assistente administrativo de  área assistencial – 36 horas (58)
  • Copeiros – 44 horas (1)
  • Copeiros – 36 horas (1)
ENSINO MÉDIO TÉCNICO COMPLETO
  • Técnico de segurança do trabalho (3)
  • Técnico de nutrição (2)
  • Técnico de enfermagem de pronto socorro – urgência e emergência – 44 horas (1)
  • Técnico de enfermagem de pronto socorro – urgência e emergência – 36 horas (11)
  • Técnico de enfermagem de centro cirúrgico e hemodinâmica – 44 horas (7)
  • Técnico de enfermagem de centro cirúrgico e hemodinâmica – 36 horas  (39)
  • Técnico de enfermagem de uti – 44 horas (1)
  • Técnico de enfermagem de uti – 36 horas (84)
  • Técnico de enfermagem de unidade de internação em clínica médica e
  • cirúrgica – 44 horas (3)
  • Técnico de enfermagem de unidade de internação em clínica médica e
  • cirúrgica – 36 horas (119)
ENSINO SUPERIOR COMPLETO
  • Analista de folha de pagamento (2)
  • Analista de desenvolvimento de pessoal (2)
  • Analista administrativo de suprimentos (10)
  • Analista contábil - financeiro (3)
  • Analista administrativo - administração (3)
  • Analista de comunicação (1)
  • Assistente social (3)
  • Psicólogo (2)
  • Engenheiro segurança do trabalho (1)
  • Farmacêutico - 44 horas (8)
  • Farmacêutico – 36 horas (6)
  • Fonoaudiólogo (3)
  • Fisioterapeuta (5)
  • Nutricionista produção (1) r$ 4.179,58
  • Nutricionista clínico - 44 horas (1)
  • Nutricionista clínico - 36 horas (2)
  • Enfermeiro do trabalho (1)
  • Enfermeiro de urgência e emergência (6)
  • Enfermeiro de centro cirúrgico - 44 horas (1)
  • Enfermeiro de centro cirúrgico - 30 horas (9)
  • Enfermeiro da qualidade (1)
  • Enfermeiro de UTI - 44 horas (5)
  • Enfermeiro de UTI – 30 horas (23)
  • Enfermeiro do NIR (núcleo interno de regulação) (6)
  • Enfermeiro de unidade de internação em clínica médica e cirúrgica
  • - 44 horas (6)
  • Enfermeiro de unidade de internação em clínica médica e cirúrgica
  • - 30 horas (55)
  • Enfermeiro de núcleo de segurança do paciente (1)
  • Analista de ensino e pesquisa (1)
  • Analista de gestão de qualidade (1)
  • Enfermeiro de educação e pesquisa (3)
ENSINO SUPERIOR COMPLETO – MÉDICO
  • Médico de regulação (1)
  • Médico trabalho (1)

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