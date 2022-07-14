Fundação do ES abre concurso público com mais de 600 vagas

Concurso tem oportunidade para médicos Crédito: Freepik

A Fundação Estadual de Inovação em Saúde (iNOVA Capixaba) vai abrir concurso público para preencher 621 vagas nas áreas de saúde e administração. Além das chances iniciais, haverá formação de cadastro de reserva. Os salários variam de R$ 1,4 mil a R$ 7,6 mil.

Os selecionados vão atuar no Hospital Dr. Benício Tavares Pereira – Hospital Estadual Central (HEC), que fica no Parque Moscoso, em Vitória . As oportunidades são destinadas a profissionais de todos os níveis de escolaridade.

As inscrições poderão ser feitas de 15 de julho a 15 de agosto, no site do Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo (Ibade). As taxas de participação variam de R$ 30 a R$ 71,40. A solicitação de isenção do valor deve ser feita nos dias 18 e 19 de julho.

O concurso contará com duas duas etapas: prova objetiva e avaliação de títulos. Ambas serão aplicadas em Vitória. A previsão é de que os exames sejam realizados nos dias 9 e 16 de outubro.

O certame teve autorização do Conselho Curador da Fundação iNOVA Capixaba, que, na Resolução 03/2022, aprovou o quadro de empregos do concurso, considerando a necessidade de manter o funcionamento do Hospital Dr. Benício Tavares Pereira (Hospital Estadual Central – HEC), com base no contrato de prestação de serviços nº 03/2020, firmado com a Secretaria da Saúde (Sesa), condicionada à disponibilidade financeira da iNOVA Capixaba.

O Hospital Estadual Central tem um perfil cirúrgico de alta complexidade nas especialidades de neurocirurgia. Desde meados de 2020, a unidade se tornou a maior referência estadual no atendimento neurocirúrgico não traumático, assim como nas neoplasias do cérebro e da medula espinhal. Também é referência no tratamento do acidente vascular cerebral no Sistema Único de Saúde (SUS).

CONFIRA OS CARGOS

ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO

Auxiliar de almoxarifado (9)

ENSINO MÉDIO COMPLETO

Assistente administrativo (29)

Assistente administrativo de área assistencial – 44 horas (22)

Assistente administrativo de área assistencial – 36 horas (58)

Copeiros – 44 horas (1)

Copeiros – 36 horas (1)

ENSINO MÉDIO TÉCNICO COMPLETO

Técnico de segurança do trabalho (3)

Técnico de nutrição (2)

Técnico de enfermagem de pronto socorro – urgência e emergência – 44 horas (1)

Técnico de enfermagem de pronto socorro – urgência e emergência – 36 horas (11)

Técnico de enfermagem de centro cirúrgico e hemodinâmica – 44 horas (7)

Técnico de enfermagem de centro cirúrgico e hemodinâmica – 36 horas (39)

Técnico de enfermagem de uti – 44 horas (1)

Técnico de enfermagem de uti – 36 horas (84)

Técnico de enfermagem de unidade de internação em clínica médica e

cirúrgica – 44 horas (3)

Técnico de enfermagem de unidade de internação em clínica médica e

cirúrgica – 36 horas (119)

ENSINO SUPERIOR COMPLETO

Analista de folha de pagamento (2)

Analista de desenvolvimento de pessoal (2)

Analista administrativo de suprimentos (10)

Analista contábil - financeiro (3)

Analista administrativo - administração (3)

Analista de comunicação (1)

Assistente social (3)

Psicólogo (2)

Engenheiro segurança do trabalho (1)

Farmacêutico - 44 horas (8)

Farmacêutico – 36 horas (6)

Fonoaudiólogo (3)

Fisioterapeuta (5)

Nutricionista produção (1) r$ 4.179,58

Nutricionista clínico - 44 horas (1)

Nutricionista clínico - 36 horas (2)

Enfermeiro do trabalho (1)

Enfermeiro de urgência e emergência (6)

Enfermeiro de centro cirúrgico - 44 horas (1)

Enfermeiro de centro cirúrgico - 30 horas (9)

Enfermeiro da qualidade (1)

Enfermeiro de UTI - 44 horas (5)

Enfermeiro de UTI – 30 horas (23)

Enfermeiro do NIR (núcleo interno de regulação) (6)

Enfermeiro de unidade de internação em clínica médica e cirúrgica

- 44 horas (6)

Enfermeiro de unidade de internação em clínica médica e cirúrgica

- 30 horas (55)

Enfermeiro de núcleo de segurança do paciente (1)

Analista de ensino e pesquisa (1)

Analista de gestão de qualidade (1)

Enfermeiro de educação e pesquisa (3)

ENSINO SUPERIOR COMPLETO – MÉDICO