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Até 30 chances

Fundação Carmélia abre vagas para programa de estágio em 2025

As chances são para Jornalismo, Publicidade e Propaganda, Marketing, Administração, Financeira, Recursos Humanos, entre outras áreas

Publicado em 27 de Março de 2025 às 15:20

Gabriela Maia

Gabriela Maia

Publicado em 

27 mar 2025 às 15:20
Nolsa varia entre R$ 896,94 para nível técnico e R$ 1.034,94 para superior; inscrições podem ser feitas até 31 de dezembro Crédito: Julia Uliana
A Fundação Carmélia tem vagas abertas para o Programa de Estágio 2025. O edital prevê a contratação de até 30 estagiários ao longo do ano, com vagas para nível superior e técnico nas áreas de Jornalismo, Publicidade e Propaganda, Marketing, Administração, Financeira, Recursos Humanos, Tecnologia da Informação, Rádio e TV e outras profissões. Os aprovados vão trabalhar na TVE e na rádio Espírito Santo FM.
A bolsa varia entre R$ 896,94 para nível técnico e R$ 1.034,94 para nível superior. A jornada de trabalho é de 4 horas diárias. A inscrição deve ser feita através do portal Acesso Cidadão, por este motivo, os candidatos que não possuírem conta deverão criar um cadastro para participar do processo seletivo. Os interessados podem se inscrever até o dia 31 de dezembro.
Poderão concorrer às vagas de estágio os estudantes que estejam regularmente matriculados em cursos de ensino técnico, a partir do 1º período, e ensino superior, a partir do 3º período, em instituições de ensino vinculadas ao ensino reconhecidas pelo Ministério da Educação (MEC).
Fundação Carmélia abre vagas para programa de estágio em 2025
edital define que podem ser admitidos até 30 estagiários, a depender da disponibilidade financeira e da necessidade de contratação. A seleção reserva 10% das vagas para pessoas com deficiência.
Quem tiver a candidatura aprovada terá que enviar os documentos solicitados pelo processo seletivo de forma on-line. Os participantes vão compor um banco de cadastro e poderão ser convocados para entrevista a qualquer momento, enquanto o edital estiver em andamento.

Serviço

PROGRAMA DE ESTÁGIO 2025 DA FUNDAÇÃO CARMÉLIA

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