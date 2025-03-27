Fundação Carmélia abre vagas para programa de estágio em 2025

Nolsa varia entre R$ 896,94 para nível técnico e R$ 1.034,94 para superior; inscrições podem ser feitas até 31 de dezembro Crédito: Julia Uliana

A Fundação Carmélia tem vagas abertas para o Programa de Estágio 2025. O edital prevê a contratação de até 30 estagiários ao longo do ano, com vagas para nível superior e técnico nas áreas de Jornalismo, Publicidade e Propaganda, Marketing, Administração, Financeira, Recursos Humanos, Tecnologia da Informação, Rádio e TV e outras profissões. Os aprovados vão trabalhar na TVE e na rádio Espírito Santo FM.

A bolsa varia entre R$ 896,94 para nível técnico e R$ 1.034,94 para nível superior. A jornada de trabalho é de 4 horas diárias. A inscrição deve ser feita através do portal Acesso Cidadão , por este motivo, os candidatos que não possuírem conta deverão criar um cadastro para participar do processo seletivo. Os interessados podem se inscrever até o dia 31 de dezembro.

Poderão concorrer às vagas de estágio os estudantes que estejam regularmente matriculados em cursos de ensino técnico, a partir do 1º período, e ensino superior, a partir do 3º período, em instituições de ensino vinculadas ao ensino reconhecidas pelo Ministério da Educação (MEC).

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edital define que podem ser admitidos até 30 estagiários, a depender da disponibilidade financeira e da necessidade de contratação. A seleção reserva 10% das vagas para pessoas com deficiência.

Quem tiver a candidatura aprovada terá que enviar os documentos solicitados pelo processo seletivo de forma on-line. Os participantes vão compor um banco de cadastro e poderão ser convocados para entrevista a qualquer momento, enquanto o edital estiver em andamento.

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