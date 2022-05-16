Fique de olho! 175 concursos e seleções com salário de até R$ 30 mil

Oportunidades que você não pode deixar passar se quiser ingressar na carreira pública: estão abertos 175 concursos e processos seletivos em todo o Brasil, com um total de 21,1 mil vagas.
Há postos para atuar nas áreas de segurança pública, saúde, magistério, câmaras municipais, entre outras. Os cargos são efetivos e temporários.
O salário mensal pode chegar a R$ 30.404. A remuneração é paga para juízes do Tribunal de Justiça do Maranhão e procuradores do Ministério Público de Sergipe. O prazo para se inscrever vai até 26 e 30 de maio, respectivamente.
No Espírito Santo, o Corpo de Bombeiros prorrogou até 7 de junho as inscrições para o concurso de soldados. São 120 vagas e os candidatos precisam ter o nível médio completo, idade entre 18 e 28 anos e carteira de habilitação na categoria B.
Já a Prefeitura de Vitória lançou edital para contratar professores com licenciatura em Artes, Ciências, Educação Física, Geografia, História, Língua Inglesa, Língua Portuguesa, Matemática e Música, além de dinamizador de Artes e de Educação Física. A seleção vai formar cadastro de reserva e os interessados podem se inscrever até 21 de maio. Os salários variam de R$ 2.099,41 a R$ 3.695,12.