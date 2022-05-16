Fique de olho! 175 concursos e seleções com salário de até R$ 30 mil

Há postos para atuar nas áreas de segurança pública, saúde, magistério, câmaras municipais, entre outras. Os cargos são efetivos e temporários.

O salário mensal pode chegar a R$ 30.404. A remuneração é paga para juízes do Tribunal de Justiça do Maranhão e procuradores do Ministério Público de Sergipe. O prazo para se inscrever vai até 26 e 30 de maio, respectivamente.