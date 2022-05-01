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Temporários e efetivos

Fique de olho! 141 seleções e concursos abertos com salários de até R$ 30 mil

Há oportunidades para professores, bombeiros, policiais militares, procuradores, médicos, entre outras; confira a lista completa, os editais e os prazos de inscrições

Publicado em 01 de Maio de 2022 às 19:36

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

01 mai 2022 às 19:36
A primeira semana do mês de maio começa com mais de 24 mil vagas estão abertas em 141 concursos públicos e processos seletivos. Em todo o país, há oportunidades para professores, bombeiros, policiais militares, procuradores, médicos, entre outras.
Podem se inscrever candidatos de todos os níveis de escolaridade e para cargos efetivos e temporários.
A maior remuneração é de R$ 30.404 que é paga para procuradores do Ministério Público de Sergipe e juízes do Tribunal de Justiça do Maranhão.
No Espírito Santo, as inscrições para o concurso com 120 oportunidades no Corpo de Bombeiros terminam no dia 9 de maio. Os candidatos precisam ter o nível médio completo, idade entre 18 e 28 anos e carteira de habilitação na categoria B.
Há ainda postos temporários nas prefeituras de Santa Teresa, Alto Rio Novo, Ibiraçu, Pinheiros, Sooretama e Serra.
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