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Fiocruz libera edital com 300 vagas e salário de até R$ 13 mil

Inscrições poderão ser feitas das 10 horas de 22 de janeiro até as 23h59 do dia 5 de março de 2024; taxa de participação varia de R$ 150 a R$ 200

Publicado em 12 de Dezembro de 2023 às 09:43

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

12 dez 2023 às 09:43
A Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) lançou nesta terça-feira (12) o edital de abertura de concurso público com 300 vagas para cargos de nível superior. A remuneração inicial pode chegar a R$ 13 mil, conforme a titulação do candidato. A carga horária é de 40 horas semanais.
As oportunidades são voltadas para as funções de analista de gestão em saúde (100), tecnologista em saúde pública (100) e pesquisador em saúde pública (100).
As inscrições poderão ser feitas das 10 horas de 22 de janeiro até as 23h59 do dia 5 de março de 2024 no site da Fiocruz.  A taxa de participação varia de R$ 150 a R$ 200.
Pesquisa realizada pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) e pela Universidade Federal Fluminense (UFF) constatou que mulheres e crianças que já foram infectadas pelo vírus Zika podem desenvolver imunidade à doença
Pesquisa realizada pela Fiocruz  Crédito: Sumaia Villela/Agência Brasil
Na hora de inscrever, o candidato terá que informar a cidade onde deseja realizar a primeira etapa do certame: Belo Horizonte, Brasília, Campo Grande, Curitiba, Fortaleza, Manaus, Porto Velho, Recife, Rio de Janeiro, Salvador e Teresina.
De acordo com o edital, a remuneração inicial é de R$ 5.735,29 para analista e tecnologista e de R$ 6.463,37 para pesquisador. Somados os benefícios e o valores pagos conforme a titulação, o vencimento varia de R$ R$ 7.879,69 a R$ 13.686,72.
O concurso da Fiocruz contará com objetivas e discursivas, previstas para serem aplicadas no dia 28 de abril, a partir das 9 horas, com duração de quatro horas. Os inscritos para o cargo de pesquisador não farão teste objetivo.
Já o exame discursivo vai avaliar os candidatos de acordo com a área de atuação. A seleção terá ainda análise de títulos.

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