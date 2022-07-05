Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Concursos
  • Edital do concurso para delegados da Polícia Civil do ES sai nesta quarta (6)
Novo certame

Edital do concurso para delegados da Polícia Civil do ES sai nesta quarta (6)

Serão ofertadas 40 vagas para o cargo,  com salário inicial de R$ 12.413,15. Inscrições começam sexta-feira (8)

Publicado em 05 de Julho de 2022 às 18:05

Publicado em 

05 jul 2022 às 18:05
O edital do concurso público para o cargo de delegado da Polícia Civil do Espírito Santo (PCES) será publicado nesta quarta-feira (6), conforme anunciou o órgão na tarde desta terça-feira (5). Serão ofertadas 40 vagas para o cargo, com salário inicial de R$ 12.413,15.
As inscrições serão abertas às 10 horas da próxima sesta sexta-feira (8) e prosseguem até as 18 horas do dia 29 de julho.  
Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica
Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica Crédito: Reprodução/TV Gazeta
O concurso será organizado pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe) e contará com sete fases, sendo elas: 
· Provas objetivas
· Provas discursivas
· Exame de aptidão física
· Exame de sanidade física e mental
· Exame psicotécnico
· Prova oral
· Avaliação de títulos e comprovação do cumprimento do tempo mínimo de prática forense ou em atividade policial, sindicância da vida pregressa e curso de formação profissional.
Para ingresso no cargo, o candidato precisa preencher os seguintes requisitos:
· Diploma de conclusão de curso de bacharelado em Direito, devidamente registrado e fornecido por uma instituição de Ensino Superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC);
· Comprovação de, no mínimo, três anos de prática forense, após a conclusão do curso de Direito, ou de, no mínimo, três anos de atividade policial, em qualquer instituição de segurança pública prevista no artigo 144 da Constituição Federal, devidamente comprovada.

Atribuições

O delegado de polícia tem como atribuições executar tarefas de polícia administrativa e judiciária, por meio de diligências e investigações para elucidação de infrações penais. Com salário inicial de R$ 12.413,15 e uma jornada de trabalho de 40 horas semanais, sujeito a plantões ordinários e extraordinários.
O edital e demais informações sobre o concurso estarão disponíveis na página: http://www.cebraspe.org.br/concursos/pc_es_22_delegado

LEIA MAIS 

Polícia Civil tem 146 novos servidores nomeados no ES; veja lista

Polícia Civil do ES define organizadora de concurso com 40 vagas

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Concursos (ES) Concursos Públicos Polícia Civil
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva
Lula repudia ataque a tiros ocorrido em evento com Donald Trump
Imagem de destaque
Pressão alta em animais: 6 sinais de alerta da doença
Imagem de destaque
O tiro necessário: entre a lei e a sobrevivência do Estado

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados