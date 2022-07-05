Edital do concurso para delegados da Polícia Civil do ES sai nesta quarta (6)

O edital do concurso público para o cargo de delegado da Polícia Civil do Espírito Santo (PCES) será publicado nesta quarta-feira (6), conforme anunciou o órgão na tarde desta terça-feira (5). Serão ofertadas 40 vagas para o cargo, com salário inicial de R$ 12.413,15.
As inscrições serão abertas às 10 horas da próxima sesta sexta-feira (8) e prosseguem até as 18 horas do dia 29 de julho.
O concurso será organizado pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe) e contará com sete fases, sendo elas:
· Provas objetivas
· Provas discursivas
· Exame de aptidão física
· Exame de sanidade física e mental
· Exame psicotécnico
· Prova oral
· Avaliação de títulos e comprovação do cumprimento do tempo mínimo de prática forense ou em atividade policial, sindicância da vida pregressa e curso de formação profissional.
Para ingresso no cargo, o candidato precisa preencher os seguintes requisitos:
· Diploma de conclusão de curso de bacharelado em Direito, devidamente registrado e fornecido por uma instituição de Ensino Superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC);
· Comprovação de, no mínimo, três anos de prática forense, após a conclusão do curso de Direito, ou de, no mínimo, três anos de atividade policial, em qualquer instituição de segurança pública prevista no artigo 144 da Constituição Federal, devidamente comprovada.
Atribuições
O delegado de polícia tem como atribuições executar tarefas de polícia administrativa e judiciária, por meio de diligências e investigações para elucidação de infrações penais. Com salário inicial de R$ 12.413,15 e uma jornada de trabalho de 40 horas semanais, sujeito a plantões ordinários e extraordinários.
O edital e demais informações sobre o concurso estarão disponíveis na página: http://www.cebraspe.org.br/concursos/pc_es_22_delegado