Defensoria Pública do ES define organizadora de concurso

Sede da Defensoria Pública estadual Crédito: Divulgação/Defensoria Pública

A Defensoria Pública do Espírito Santo confirmou que o concurso público será organizado pela Fundação Carlos Chagas. A dispensa de licitação foi publicada no Diário Oficial do Estado nesta quarta-feira (1º de junho). O próximo prazo será a assinatura do contrato e a publicação do edital.

A carreira de defensor é destinada a candidatos com curso superior em Direito, registro na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), além de três anos de experiência comprovada na área jurídica.

A remuneração do cargo é de cerca de R$ 12 mil. Ainda não há informações de quantas vagas deverão ser oferecidas.

O último concurso do órgão foi realizado em 2016. Na época, foram oferecidas cinco vagas, além da formação de cadastro de reserva.

ATRIBUIÇÕES DO CARGO

A orientação jurídica e a defesa dos direitos dos seus assistidos, em qualquer juízo ou instância, no âmbito judicial, extrajudicial e administrativo, na forma da lei. Conforme a Lei complementar estadual nº 55/1994.

ETAPAS

Primeira fase – prova objetiva, de caráter geral;

Segunda fase – provas discursivas, de caráter eliminatória e classificatória;

Terceira fase – Sindicância de vida pregressa e investigação social, de caráter eliminatória;

Quarta fase – prova oral, de caráter eliminatória e classificatória; e

Quinta fase – avaliação de títulos, de caráter classificatória.

PROVA OBJETIVA

Conforme a Resolução 075, do Conselho Superior, a prova objetiva terá caráter eliminatório e classificatório e conterá 100 questões de múltipla escolha. Os candidatos terão que responder questões de:

Direito Constitucional;

Direitos Humanos;

Direito Administrativo;

Direito Tributário;

Princípios e Atribuições Institucionais da Defensoria Pública;

Direito Civil;

Direito Empresarial;

Direito do Consumidor;

Direito Processual Civil;

Direitos Difusos e Coletivos;

Direito da Criança e do Adolescente;

Direito Penal;

Direito Processual Penal;

Direito da Execução Penal; e

Criminologia.

PROVAS DISCURSIVAS

Esta fase será composta de 3 provas discursivas. Cada prova abrangerá um grupo de matérias, distribuídas da seguinte forma:

Grupo 1: Direito Constitucional, Direitos Humanos, Direito Administrativo, Direito Tributário e Princípios e Atribuições Institucionais da Defensoria Pública;

Grupo 2: Direito Civil, Direito Processual Civil, Direito Empresarial, Direito do Consumidor e Direitos Difusos e Coletivos;

Grupo 3: Direito da Criança e do Adolescente, Direito Penal, Direito Processual Penal, Direito da Execução Penal e Criminologia.

PROVA ORAL

A prova oral terá caráter eliminatório e classificatório e consistirá na arguição dos candidatos com objetivo de aferir o conhecimento e a capacidade de exposição oral dos candidatos.

A prova abrangerá três grupos de matérias organizadas da seguinte forma:

Grupo 1: Direito Constitucional, Direitos Humanos e Direito da Criança e do Adolescente;

Grupo 2: Direito Civil, Direito Processual Civil e Direitos Difusos e Coletivos;