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De Banestes a prefeituras do ES: 33 mil vagas em 212 concursos e seleções

Há oportunidades para trabalhar como efetivo ou temporário em câmaras municipais, prefeituras, governos estaduais, tribunais, entre outros órgãos

Publicado em 07 de Abril de 2024 às 19:19

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

07 abr 2024 às 19:19
Pelo menos 212 concursos públicos e processos seletivos estão abertos em todo o país e reúnem mais de 33 mil vagas destinadas a profissionais de todos os níveis de escolaridade. Há oportunidades para trabalhar como efetivo ou temporário em câmaras municipais, prefeituras, governos estaduais, Forças Armadas, tribunais, entre outros órgãos.
O maior salário é pago pela Câmara de Maceió, em Alagoas, que chega a R$ 37.431. A oferta é de 54 vagas para diversos setores do Poder Legislativo municipal. Os candidatos têm até 17 de abril para garantir a participação no certame.
O destaque da semana fica por conta do concurso público do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). São 60 oportunidades para os cargos de analista e técnico judiciário, voltado para quem tem o nível superior. Os salários podem chegar a R$ 13.994. O prazo de inscrição segue até 2 de maio.
As inscrições para o processo seletivo do Ministério da Saúde começam nesta segunda-feira (8) e seguem até 29 de abril. São 300 postos para diversos cargos de nível superior, com remuneração mensal de até R$ 8.300.
De Banestes a prefeituras do ES: 33 mil vagas em 212 concursos e seleções
O Banco do Estado do Espírito Santo (Banestes) recebe até o dia 21 de abril as inscrições dos interessados em ocupar uma das 759 vagas disponíveis no concurso. As oportunidades são destinadas a quem tem o nível superior.
As prefeituras de Iconha e Pancas encerram nesta terça-feira (9) o prazo de atendimento aos candidatos interessados em trabalhar como farmacêutico e assistente social, respectivamente. Também estão abertas as inscrições para quem quer atuar como professor no município de Dores do Rio Preto.
Banestes
Banestes tem 759 vagas disponíveis em concurso público Crédito: Carlos Alberto Silva

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