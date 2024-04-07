De Banestes a prefeituras do ES: 33 mil vagas em 212 concursos e seleções

O maior salário é pago pela Câmara de Maceió, em Alagoas, que chega a R$ 37.431. A oferta é de 54 vagas para diversos setores do Poder Legislativo municipal. Os candidatos têm até 17 de abril para garantir a participação no certame.

O destaque da semana fica por conta do concurso público do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). São 60 oportunidades para os cargos de analista e técnico judiciário, voltado para quem tem o nível superior. Os salários podem chegar a R$ 13.994. O prazo de inscrição segue até 2 de maio.