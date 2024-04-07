Pelo menos 212 concursos públicos e processos seletivos estão abertos em todo o país e reúnem mais de 33 mil vagas destinadas a profissionais de todos os níveis de escolaridade. Há oportunidades para trabalhar como efetivo ou temporário em câmaras municipais, prefeituras, governos estaduais, Forças Armadas, tribunais, entre outros órgãos.
O maior salário é pago pela Câmara de Maceió, em Alagoas, que chega a R$ 37.431. A oferta é de 54 vagas para diversos setores do Poder Legislativo municipal. Os candidatos têm até 17 de abril para garantir a participação no certame.
O destaque da semana fica por conta do concurso público do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). São 60 oportunidades para os cargos de analista e técnico judiciário, voltado para quem tem o nível superior. Os salários podem chegar a R$ 13.994. O prazo de inscrição segue até 2 de maio.
As inscrições para o processo seletivo do Ministério da Saúde começam nesta segunda-feira (8) e seguem até 29 de abril. São 300 postos para diversos cargos de nível superior, com remuneração mensal de até R$ 8.300.
De Banestes a prefeituras do ES: 33 mil vagas em 212 concursos e seleções
O Banco do Estado do Espírito Santo (Banestes) recebe até o dia 21 de abril as inscrições dos interessados em ocupar uma das 759 vagas disponíveis no concurso. As oportunidades são destinadas a quem tem o nível superior.
As prefeituras de Iconha e Pancas encerram nesta terça-feira (9) o prazo de atendimento aos candidatos interessados em trabalhar como farmacêutico e assistente social, respectivamente. Também estão abertas as inscrições para quem quer atuar como professor no município de Dores do Rio Preto.