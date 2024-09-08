Dataprev, Câmara do ES e Ufes: mais de 26 mil vagas em concursos e seleções

Os interessados podem concorrer aos postos de trabalho em governos estaduais e municipais, instituições de ensino, câmaras, Justiça, polícias militares, entre outros órgãos.

A Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência (Dataprev) está com inscrições abertas para o concurso que visa preencher 2.145 vagas, das quais 236 para contratação imediata e 1.909 para cadastro reserva. O salário pode chegar a R$ 9.173. O prazo segue até o dia 3 de outubro.