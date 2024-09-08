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Em todo país

Dataprev, Câmara do ES e Ufes: mais de 26 mil vagas em concursos e seleções

Chances são efetivas e temporárias, com salários que podem chegar a R$ 35 mil; podem participar candidatos de todos os níveis de escolaridade

Publicado em 08 de Setembro de 2024 às 18:44

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

08 set 2024 às 18:44
Pelo menos 199 concursos públicos e processos seletivos estão abertos em todo o país e reúnem mais de 26 mil vagas para serem ocupadas por profissionais de todos os níveis de escolaridade. As chances são efetivas e temporárias, com salários que podem chegar a R$ 35 mil.
Os interessados podem concorrer aos postos de trabalho em governos estaduais e municipais, instituições de ensino, câmaras, Justiça, polícias militares, entre outros órgãos.
A Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência (Dataprev) está com inscrições abertas para o concurso que visa preencher 2.145 vagas, das quais 236 para contratação imediata e 1.909 para cadastro reserva. O salário pode chegar a R$ 9.173. O prazo segue até o dia 3 de outubro.
Câmara Municipal de São Mateus, Norte do ES
Câmara de São Mateus vai selecionar 30 servidores efetivos Crédito: Divulgação/ Câmara de Vereadores de São Mateus
A Câmara de São Mateus, cidade no Norte do Espírito Santo, lançou edital para contratar 30 servidores efetivos, além da formação de cadastro de reserva. O salário chega a R$ 3.605,12, além de auxílio-alimentação de R$ 500. Os interessados podem se inscrever até 23 de setembro.
Segue até o dia 15 de setembro o prazo de inscrição para o concurso de servidores efetivos da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes). São 33 vagas para postos de níveis médio e superior, com salários que variam de R$ 2.667,19 a R$ 4.556,92, além de auxílio-alimentação de R$ 1.000.
A Minas Gerais Administração e Serviços S.A (MGS) recebe até o dia 23 de setembro as inscrições dos interessados em trabalhar como assistente administrativo em órgãos do governo do Espírito Santo. Os selecionados vão prestar serviços terceirizados. A remuneração é de R$ 1.913,82.
E as inscrições para o concurso da Agência de Regulação de Serviços Públicos do Espírito Santo (Arsp) foram prorrogadas até o dia 12 de setembro. As vagas são destinadas a profissionais de nível superior, com salário de R$ 7.222,76, mais R$ 600 de auxílio-alimentação.

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