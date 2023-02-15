Cursos de qualificação de graça on-line abrem 20 mil vagas no ES

Oportunidade para estudar sem sair de casa Crédito: Freepik

Quem quer aprender uma profissão para garantir a entrada no mercado de trabalho deve ficar atento. Já estão abertas as inscrições para as 20 mil vagas em cursos de qualificação profissional on-line de graça. As aulas podem ser feitas de qualquer lugar do Estado e em qualquer horário, por meio de smartphones, tablets e computadores.

As oportunidades são oferecidas pelo programa Qualificar ES da Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti). Esta é a oferta de cursos, em 2023.

Tem vaga para:

Auxiliar Administrativo

Aprendizagem Maker (Novo)

Auxiliar de Creche

Decoração de Festas (Novo)

Educação Especial e Inclusiva

Gestão Financeira de Pequenas e Médias Empresas

Inglês Básico

Secretaria Escolar

Segurança do Trabalho

Word e Excel

As inscrições podem ser feitas até as 23h59 do dia 27 de fevereiro de 2023, no endereço eletrônico www.qualificar.es.gov.br . Para participar, é necessário ter idade mínima de 16 anos; acesso à internet; e noções básicas de informática e de navegação na internet.

De acordo com informações da Secti, o candidato pode fazer até duas inscrições por CPF e e-mail, em cursos distintos. A seleção será realizada pela ordem de inscrição no site e a relação dos candidatos classificados será divulgada no dia 3 de março.

Os cursos acontecem no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), no site do programa, por meio de videoaulas, apostilas digitais e tarefas. Os alunos aprovados nos cursos recebem certificação, mas para isso é necessário obter aproveitamento de no mínimo 60% das atividades. O término do curso está previsto para o dia 12 de maio de 2023.