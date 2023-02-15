Cursos de qualificação de graça on-line abrem 20 mil vagas no ES

Quem quer aprender uma profissão para garantir a entrada no mercado de trabalho deve ficar atento. Já estão abertas as inscrições para as 20 mil vagas em cursos de qualificação profissional on-line de graça. As aulas podem ser feitas de qualquer lugar do Estado e em qualquer horário, por meio de smartphones, tablets e computadores.
As oportunidades são oferecidas pelo programa Qualificar ES da Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti). Esta é a oferta de cursos, em 2023.
Tem vaga para:
- Auxiliar Administrativo
- Aprendizagem Maker (Novo)
- Auxiliar de Creche
- Decoração de Festas (Novo)
- Educação Especial e Inclusiva
- Gestão Financeira de Pequenas e Médias Empresas
- Inglês Básico
- Secretaria Escolar
- Segurança do Trabalho
- Word e Excel
As inscrições podem ser feitas até as 23h59 do dia 27 de fevereiro de 2023, no endereço eletrônico www.qualificar.es.gov.br. Para participar, é necessário ter idade mínima de 16 anos; acesso à internet; e noções básicas de informática e de navegação na internet.
De acordo com informações da Secti, o candidato pode fazer até duas inscrições por CPF e e-mail, em cursos distintos. A seleção será realizada pela ordem de inscrição no site e a relação dos candidatos classificados será divulgada no dia 3 de março.
Os cursos acontecem no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), no site do programa, por meio de videoaulas, apostilas digitais e tarefas. Os alunos aprovados nos cursos recebem certificação, mas para isso é necessário obter aproveitamento de no mínimo 60% das atividades. O término do curso está previsto para o dia 12 de maio de 2023.
“É uma grande chance de formação para a população capixaba. O ensino on-line tem a característica de ser mais flexível, pois pode ser realizado a distância. É democratização da busca pelo conhecimento oportunizada pelo Governo do Estado”, destaca o secretário da Secti, Bruno Lamas.