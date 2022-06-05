Corra e se inscreva: 177 concursos e seleções têm mais de 20 mil vagas

Pelo menos 177 concursos públicos e processos seletivos estão abertos em todo o Brasil nesta segunda-feira, dia 6 de junho. Ao todo, a oferta é de mais de 20 mil vagas, distribuídas por cargos de todos os níveis de escolaridade.
Os postos estão disponíveis em câmaras, prefeituras, tribunais, governos estaduais, entre outras.
A maior remuneração, R$ 32.004, é oferecida ao cargo de juiz do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que abrange os Estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. O prazo para se inscrever vai até o dia 20 de junho.
No Espírito Santo, o Corpo de Bombeiros encerra a inscrição para o concurso nesta terça-feira (7). São 120 vagas para o cargo de soldado combatente. O salário chega a R$ 3.735,79, após a incorporação.
Há ainda oportunidades para professores na Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), no Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) e na Prefeitura de Vitória.