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Salários de até R$ 32 mil

Corra e se inscreva: 177 concursos e seleções têm mais de 20 mil vagas

Candidatos podem se inscrever em seleções de câmaras, prefeituras, tribunais, governos estaduais, entre outras oportunidades no setor público

Publicado em 05 de Junho de 2022 às 19:39

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

05 jun 2022 às 19:39
Bombeiros combatem incêndio em apartamento localizado em São Cristóvão, em Vitória
Corpo de Bombeiros tem 120 vagas para soldados Crédito: Fernando Madeira
Pelo menos 177 concursos públicos e processos seletivos estão abertos em todo o Brasil nesta segunda-feira, dia 6 de junho. Ao todo, a oferta é de mais de 20 mil vagas, distribuídas por cargos de todos os níveis de escolaridade.
Os postos estão disponíveis em câmaras, prefeituras, tribunais, governos estaduais, entre outras.
A maior remuneração, R$ 32.004, é oferecida ao cargo de juiz do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que abrange os Estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. O prazo para se inscrever vai até o dia 20 de junho.
No Espírito Santo, o Corpo de Bombeiros encerra a inscrição para o concurso nesta terça-feira (7). São 120 vagas para o cargo de soldado combatente. O salário chega a R$ 3.735,79, após a incorporação.
Há ainda oportunidades para professores na Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), no Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) e na Prefeitura de Vitória.

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