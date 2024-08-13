Conselho de Farmácia do ES abre concurso com salário de até R$ 8 mil

Provas serão aplicadas em novembro Crédito: Freepik

O Conselho Regional de Farmácia do Espírito Santo (CRF-ES) vai abrir concurso público para preencher cargos de níveis médio e superior. O objetivo do certame é formar cadastro de reserva com 50 profissionais. Os salários variam de R$ 2.584,14 a R$ 8.465,14, para carga horária de 40 horas semanais.

Os selecionados vão receber ainda auxílio-alimentação de R$ 57 por dia, plano de saúde e odontológico e vale-cultura. As oportunidades são para os cargos de técnico superior em Administração, Contabilidade e Fiscalização, além de assistente administrativo financeiro.

Os interessados podem se inscrever de 19 de agosto até o dia 22 de setembro de 2024, no site do Instituto Ibest , responsável pelo certame. A taxa de participação é de R$ R$ 48 para o cargo de nível médio e de R$ 58 para os de nível superior.

Os candidatos inscritos no CadÚnico e doadores de medula óssea podem pedir isenção do valor nos dias 15 e 16 de agosto.

O certame contará com prova objetiva para todos os cargos, prevista para ser aplicada no dia 24 de novembro, e avaliação de títulos para os inscritos nas funções de nível superior. O prazo de validade do concurso será de dois anos, podendo ser prorrogado pelo mesmo período.

Confira os cargos

Técnico nível superior administração

Requisito: nível superior em Administração

nível superior em Administração Remuneração: R$ 3.876,45

R$ 3.876,45 Carga horária: 40 horas

Técnico nível superior contabilidade

Requisito: nível superior em Contabilidade

nível superior em Contabilidade Remuneração: R$ 3.876,45

R$ 3.876,45 Carga horária: 40 horas

Técnico superior de fiscalização

Requisito: nível superior em Farmácia

nível superior em Farmácia Remuneração: R$ 8.465,14

R$ 8.465,14 Carga horária: 40 horas semanais