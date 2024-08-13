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Carreira pública

Conselho de Farmácia do ES abre concurso com salário de até R$ 8 mil

Oportunidades são para os cargos de técnico superior em Administração, Contabilidade e Fiscalização, além de assistente administrativo financeiro

Publicado em 13 de Agosto de 2024 às 11:46

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

13 ago 2024 às 11:46
Prova de concurso público
Provas serão aplicadas em novembro Crédito: Freepik
O Conselho Regional de Farmácia do Espírito Santo (CRF-ES) vai abrir concurso público para preencher cargos de níveis médio e superior. O objetivo do certame é formar cadastro de reserva com 50 profissionais. Os salários variam de R$ 2.584,14 a R$ 8.465,14, para carga horária de 40 horas semanais.
Os selecionados vão receber ainda auxílio-alimentação de R$ 57 por dia, plano de saúde e odontológico e vale-cultura. As oportunidades são para os cargos de técnico superior em Administração, Contabilidade e Fiscalização, além de assistente administrativo financeiro.
Os interessados podem se inscrever de 19 de agosto até o dia 22 de setembro de 2024, no site do Instituto Ibest, responsável pelo certame. A taxa de participação é de R$ R$ 48 para o cargo de nível médio e de R$ 58 para os de nível superior.
Os candidatos inscritos no CadÚnico e doadores de medula óssea podem pedir isenção do valor nos dias 15 e 16 de agosto.
O certame contará com prova objetiva para todos os cargos, prevista para ser aplicada no dia 24 de novembro, e avaliação de títulos para os inscritos nas funções de nível superior. O prazo de validade do concurso será de dois anos, podendo ser prorrogado pelo mesmo período.

Confira os cargos

  • Técnico nível superior administração
  • Requisito: nível superior em Administração
  • Remuneração: R$ 3.876,45
  • Carga horária: 40 horas
  • Técnico nível superior contabilidade
  • Requisito: nível superior em Contabilidade
  • Remuneração: R$ 3.876,45
  • Carga horária: 40 horas
  • Técnico superior de fiscalização
  • Requisito: nível superior em Farmácia
  • Remuneração: R$ 8.465,14
  • Carga horária: 40 horas semanais
  • Assistente administrativo financeiro
  • Requisito: nível médio
  • Remuneração: R$ 2.584,14
  • Carga horária: 40 horas

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