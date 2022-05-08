Conquiste uma vaga: 145 seleções e concursos abertos com 21 mil chances

Quem quer ingressar na carreira pública tem mais de 21,4 mil oportunidades disponíveis em 145 concursos públicos e processos seletivos espalhados por todo o país. Os postos são para trabalhar nas áreas de segurança pública, saúde, magistério, entre outras. As chances são para funções temporárias e efetivas.
A maior remuneração é de R$ 30.404 que é paga para juízes do Tribunal de Justiça do Maranhão e procuradores do Ministério Público de Sergipe. O prazo para se inscrever vai até 26 e 30 de maio, respectivamente.
No Espírito Santo, o Corpo de Bombeiros encerra nesta segunda-feira (9) as inscrições para o concurso que oferece 120 vagas para soldados. Os candidatos precisam ter o nível médio completo, idade entre 18 e 28 anos e carteira de habilitação na categoria B.
Ainda no Estado, prefeituras estão com processos seletivos abertos para a contratação de temporários, como é o caso de Anchieta, Pinheiros, Vila Velha e Santa Teresa.