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64 vagas

Confira os detalhes do edital do concurso para servidores da Ufes

Inscrições podem ser feitas a partir do dia 5 de junho; candidatos  de níveis médio e superior farão provas objetivas de múltipla escolha no dia 27 de agosto

Publicado em 30 de Maio de 2023 às 15:14

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

30 mai 2023 às 15:14
Murais de mosaico na Grande Vitória
Mural de Raphael Samú no campus da UFES em Goiabeiras Crédito: Vitor Jubini
As provas objetivas do concurso público da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) serão aplicadas no dia 27 de agosto de 2023. Os candidatos terão três horas para responder questões de conhecimentos gerais e específicos, de caráter eliminatório e classificatório.
O conteúdo das disciplinas que será cobrado no exame estará disponível a partir da data de início das inscrições. Conforme o edital, serão questões de múltipla escolha, cada uma contendo cinco alternativas, existindo apenas uma correta.
Mesmo sem o conteúdo programático, a , a diretora pedagógica do CEP, Ivone Goldner, orienta os candidatos a começarem a estudar imediatamente. Conforme o edital, serão 40 questões, sendo 15  de Conhecimentos Gerais (Linguagem e Raciocínio Lógico) e 25 de Conhecimentos Específicos. 
"É aconselhável iniciar o estudo pelo Raciocínio Lógico, cujo conteúdo deverá ser o mesmo do concurso anterior. Quanto aos conhecimentos específicos, a orientação é começar o estudo pelo PDI da Ufes e Lei de Improbidade Administrativa, porque seguramente serão cobrados. Estudando pelo menos 3 horas diárias, é possível o candidato tornar-se muito competitivo até a data da prova, devendo focar nas teorias e praticá-las, fazendo muitas questões anteriores de provas da instituição e bancas semelhantes", ressalta Ivone.

Confira os detalhes do edital

Vagas

64, distribuídas pelos seguintes cargos:
  • Assistente em Administração (50)
  • Técnico de Tecnologia da Informação (8)
  • Técnico de Laboratório - Geografia Física (1)
  • Técnico de Laboratório - Elétrica (1)
  • Técnico em Enfermagem (1)
  • Técnico em Agropecuária (1)
  • Médico - Psiquiatria (1
  • Técnico em Assuntos Educacionais (1).
Também haverá a formação de cadastro de reserva.

Locais de trabalho

  • Vitória
  • Alegre
  • São Mateus. 

De quanto é o salário

Para os cargos de nível superior é de R$ 5.214,92, somando o vencimento de R$ 4.556,92 e o auxílio-alimentação de R$ 658.
Já as funções de nível médio têm remuneração de R$ 3.325,19, sendo R$ 2.667,19 de vencimento e R$ 658 de auxílio-alimentação.

Quando serão as inscrições

Das 00:00 horas do dia 5 de junho até as 23h59 do dia 9 de julho de 2023, na página oficial do concurso

Quanto custa a inscrição

R$ 120 para os cargos de nível médio e de R$ 150 para os de nível superior.

Isenção

Podem pedir a isenção do pagamento do valor os candidatos que:
  • Forem oriundos de família de baixa renda
  • Estiverem inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico)
  • Estejam registrados como doadores de medula óssea em entidades reconhecidas pelo Ministério da Saúde. 
O atendimento ocorre de 5 a 18 de junho
A relação definitiva dos pedidos de isenção deferidos será divulgada no site do concurso até a data provável de 3 de julho de 2023.

Provas objetivas

Serão aplicadas no dia 27 de agosto de 2023, a partir das 14 horas. Os inscritos terão três horas para responder o teste.
Os candidatos terão que responder questões de conhecimentos gerais e específicos para todos os cargos, de caráter eliminatório e classificatório. Serão cinco alternativas, existindo apenas uma correta.
O conteúdo das disciplinas que serão cobradas no exame estará disponível aos candidatos a partir da data do início das inscrições.
A prova objetiva será aplicada no município de trabalho do cargo para o qual o candidato se inscreveu. Será necessário chegar com uma hora de antecedência, munido do documento original de identificação pessoal válido, caneta esferográfica de corpo transparente de tinta cor azul escuro ou preta.
Não serão aceitos documentos digitais para identificação e conferência, haja vista não ser permitido uso de aparelho eletrônico no local do exame.

Organização da prova objetiva

Para todos os cargos, a prova objetiva constará de 40 questões, sendo 15 delas de Conhecimentos Gerais e 25 de Conhecimentos Específicos.
O teste de conhecimentos gerais contará com 10 questões de Linguagens e 5 de Raciocínio Lógico e Quantitativo.
Cada questão de Conhecimentos Gerais valerá 1,00 ponto e cada questão de Conhecimentos Específicos valerá 2,00 pontos, totalizando 65 pontos.
  • Será eliminado do concurso público o candidato que obtiver: 
  • Nota inferior a 20% do total máximo de pontos possíveis de cada uma das áreas da prova de Conhecimentos Gerais, a saber: Linguagens e Raciocínio Lógico e Quantitativo ou; 
  • Nota inferior a 60% do total máximo dos pontos possíveis da prova de Conhecimentos Específicos.

Validade

O concurso terá a validade de dois anos, podendo ser prorrogado pelo mesmo período.

Cronograma do concurso

  • Publicação do edital: 29 de maio de 2023
  • Prazo para impugnação do edital: 29 de maio a 2 de junho
  • Disponibilização dos conteúdos programáticos e bibliografias sugeridas: 5 de junho
  • Inscrição: de 5 de junho a 9 de julho
  • Prazo para pagamento da taxa de inscrição: 10 de julho
  • Prazo para solicitação de isenção de taxa de inscrição: 5 a 18 de junho
  • Período para solicitação de atendimento especial e envio de comprovantes: 5 de junho a 9 de julho
  • Período para solicitação de atendimento especial - Acompanhante e cão-guia para
  • cegos: de 5 de junho a 20 de agosto
  • Prazo para envio da documentação que comprova o exercício da função de jurado: 5 de julho a 9 de julho
  • Período para envio da documentação que comprova condição de deficiência: 5 de junho a 9 de julho
  • Resultado provisório dos pedidos de isenção: 21 de junho
  • Período para recurso contra indeferimento do pedido de isenção: 22 e 23 de junho
  • Resultado final dos pedidos de isenção: 3 de julho
  • Resultado dos pedidos de atendimento especial: 19 de julho
  • Divulgação das inscrições homologadas (preliminar): 19 de julho
  • Prazo para candidatos com inscrição não homologada apresentar recurso: 20 e 21 de julho
  • Divulgação das inscrições homologadas após recursos: 26 de julho
  • Pedido de atendimento especial - lactantes: 16 de agosto 16/8/2023
  • Convocação para as provas: 9 de agosto
  • Disponibilização do comprovante de inscrição: 9 de agosto
  • Aplicação das provas objetivas: 27 de agosto
  • Divulgação do gabarito provisório: 27 de agosto
  • Prazo para apresentação de recursos às questões: 28 e 29 de agosto
  • Divulgação do gabarito definitivo oficial: 15 de setembro
  • Divulgação da consulta ao desempenho individual da prova objetiva: 22 de setembro
  • Prazo para pedido de vista de recurso e resposta: 25 a 29 de setembro
  • Prazo para pedido de vista dos cartões-resposta: 25 a 29 de setembro
  • Convocação para procedimento de heteroidentificação: 18 de outubro
  • Procedimento de heteroidentificação: 26 de outubro
  • Resultado provisório do procedimento de heteroidentificação: 27 de outubro
  • Prazo para recursos contra resultado do procedimento de heteroidentificação: 30 e 31 de outubro
  • Resultado definitivo do procedimento de heteroidentificação: 7 de novembro
  • Resultado final do concurso: 17 de novembro.

Sobre os cargos

  • Assistente em administração
  • Local de trabalho: Vitória
  • Requisitos: Ensino médio profissionalizante na área do cargo, ou Ensino médio profissionalizante em qualquer área, mais experiência de 12 meses na área administrativa ou Ensino médio completo, mais experiência de 12 meses na área administrativa
  • Vagas: 50
  • Carga horária: 40 horas
  • Técnico de tecnologia da informação
  • Local de trabalho: Vitória
  • Requisitos: Ensino médio profissionalizante na área do cargo, ou Ensino médio profissionalizante em qualquer área, mais Curso Técnico na área do cargo, ou Ensino médio completo + Curso Técnico na área do cargo.
  • Vagas:
  • Carga horária: 40 horas
  • Técnico de tecnologia da informação
  • Local de trabalho: Alegre
  • Requisitos: Ensino médio profissionalizante na área do cargo, ou Ensino médio profissionalizante em qualquer área + Curso Técnico na área do cargo, ou Ensino médio completo, mais Curso Técnico na área do cargo.
  • Vaga: 1
  • Carga horária: 40 horas semanais.
  • Técnico de tecnologia da informação
  • Local de trabalho: São Mateus
  • Requisitos: Ensino médio profissionalizante na área do cargo, ou Ensino médio profissionalizante em qualquer área, mais Curso Técnico na área do cargo, ou Ensino médio completo, mais Curso Técnico na área do cargo.
  • Vagas: 2
  • Carga horária: 40 horas semanais
  • Técnico de laboratório /área: industrial (Perfil: Geografia Física)
  • Local de trabalho: Vitória
  • Requisitos: Ensino médio profissionalizante na área do cargo, ou Ensino médio profissionalizante em qualquer área, mais Curso Técnico na área do cargo, ou Ensino médio completo, mais Curso Técnico na área do cargo.
  • Vaga: 1
  • Carga horária: 40 horas semanais
  • Técnico de laboratório / área: industrial (Perfil: Elétrica)
  • Local de trabalho: Vitória
  • Requisitos: Ensino médio profissionalizante na área do cargo, ou Ensino médio profissionalizante em qualquer área, mais Curso Técnico na área do cargo, ou Ensino médio completo, mais Curso Técnico na área do cargo.
  • Vaga: 1
  • Carga horária: 40 horas semanais
  • Técnico em enfermagem
  • Local de trabalho: Alegre
  • Requisitos: Ensino médio profissionalizante na área do cargo, ou Ensino médio profissionalizante em qualquer área, mais Curso Técnico na área do cargo, ou Ensino médio completo, mais Curso Técnico na área do cargo; e Registro no Conselho competente.
  • Vaga: 1
  • Carga horária: 40 horas semanais
  • Técnico em agropecuária
  • Local de trabalho: Alegre (Área experimental de Rive)
  • Requisitos: Ensino médio profissionalizante na área do cargo, ou Ensino médio profissionalizante em qualquer área, mais Curso Técnico na área do cargo, ou Ensino médio completo, mais Curso Técnico na área do cargo; e Registro no Conselho competente.
  • Vaga: 1
  • Carga horária: 40 horas semanais
  • Médico / área: psiquiatria
  • Local de trabalho: Curso superior em Medicina; e Residência Médica em Psiquiatria, em serviço credenciado e reconhecido pelo MEC e Sociedade Brasileira de Psiquiatria, ou Título de Especialista em Psiquiatria; e Registro no Conselho competente.
  • Vaga: 1
  • Carga horária: 20 horas semanais
  • Técnico em assuntos educacionais
  • Local de trabalho: Alegre
  • Requisito: Curso Superior em Pedagogia ou Licenciaturas
  • Vaga: 1
  •  Carga horária: 40 horas semanais

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