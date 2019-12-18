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Confira as vagas abertas no Sine de Nova Venécia

São 23 oportunidades de emprego abertas para profissionais de nível fundamental e médio; para se inscrever os interessados podem procurar o sine do município
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 dez 2019 às 18:02

Publicado em 18 de Dezembro de 2019 às 18:02

O Sine de Nova Venécia anuncia 23 vagas de emprego para profissionais como emendador de fibra óptica, auxiliar de elétrica automotivo e instalador e reparador de FTTH. Crédito: Michal Jarmoluk por Pixabay
Sine de Nova Venécia, no norte do Espírito Santo, anuncia nesta quarta-feira (18) 23 novas oportunidades para quem está a procura de um emprego. As vagas são para profissionais com ensino fundamental e médio, e alguns cargos ainda exigem experiência na área.

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As chances são para polidor de pedras, motorista, auxiliar de FTTH, mecânico a diesel (ônibus) e gasolina, emendador de fibra óptica, vendedor externo, auxiliar de elétrica automotivo, auxiliar de costura, cuidador, instalador e reparador de FTTH, vendedor externo, e vigia.
Os interessados podem procurar uma unidade do sine , que fica na Rua Jussara, 1, Margareth. Para se inscrever, é necessário levar documentos pessoais. Os candidatos que cumprirem com os requisitos do cargo serão encaminhados para entrevista na empresa contratante.

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CONFIRA OS REQUISITOS PARA CADA VAGA

POLIDOR DE PEDRAS
  • Vagas: 1
  • Requisitos: 6 meses de experiência, gênero masculino e disponibilidade para residir em jaguaré
MOTORISTA
  • Vagas: 1
  • Requisitos: CHN C, curso do MOP, 12 meses de experiência
AUXILIAR DE FTTH
  • Vagas: 2
  • Requisitos: CNH B, gênero masculino e ensino médio
MECÂNICO A DIESEL (ÔNIBUS) E GASOLINA
  • Vagas: 2
  • Requisitos: 6 meses de experiência, gênero masculino, disponibilidade para trabalhar em vila
EMENDADOR DE FIBRA ÓPTICA
  • Vagas: 2
  • Requisitos: CNH B, vaga com veículo, gênero masculino e  ensino médio
VENDEDOR EXTERNO
  • Vagas: 1
  • Requisitos: 6 meses de experiência em vendas de material de construção, CNH A, possuir veículo (moto), gênero masculino e ensino médio
AUXILIAR DE ELÉTRICA AUTOMOTIVO
  • Vagas: 1
  • Requisitos: 6 meses de experiência
AUXILIAR DE COSTURA
  • Vagas: 1
  • Requisitos: 6 meses de experiência, gênero feminino

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De pedreiro a diarista: semana começa com 605 vagas de emprego no ES

CUIDADOR
  • Vagas: 1
  • Requisitos: 6 meses de experiência, idade entre 30 a 40 anos, gênero feminino, disponibilidade para dormir no local de trabalho e fundamental completo
INSTALADOR E REPARADOR DE FTTH
  • Vagas: 6
  • Requisitos: CNH B, vaga com veículo, gênero masculino e ensino médio

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VENDEDOR EXTERNO
  • Vagas: 1
  • Requisitos: 6 meses de experiência, CNH A, possuir veículo (moto), gênero masculino e ensino médio
VIGIA
  • Vagas: 4
  • Requisitos: 6 meses de experiência, gênero masculino e ensino fundamental

*Viviane Maciel

*Estagiária sob a supervisão de Diná Sanchotene
>Leia mais sobre Concursos & Emprego

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