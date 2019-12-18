Confira as vagas abertas no Sine de Nova Venécia

O Sine de Nova Venécia, no norte do Espírito Santo, anuncia nesta quarta-feira (18) 23 novas oportunidades para quem está a procura de um emprego. As vagas são para profissionais com ensino fundamental e médio, e alguns cargos ainda exigem experiência na área.
As chances são para polidor de pedras, motorista, auxiliar de FTTH, mecânico a diesel (ônibus) e gasolina, emendador de fibra óptica, vendedor externo, auxiliar de elétrica automotivo, auxiliar de costura, cuidador, instalador e reparador de FTTH, vendedor externo, e vigia.
Os interessados podem procurar uma unidade do sine , que fica na Rua Jussara, 1, Margareth. Para se inscrever, é necessário levar documentos pessoais. Os candidatos que cumprirem com os requisitos do cargo serão encaminhados para entrevista na empresa contratante.
CONFIRA OS REQUISITOS PARA CADA VAGA
POLIDOR DE PEDRAS
- Vagas: 1
- Requisitos: 6 meses de experiência, gênero masculino e disponibilidade para residir em jaguaré
MOTORISTA
- Vagas: 1
- Requisitos: CHN C, curso do MOP, 12 meses de experiência
AUXILIAR DE FTTH
- Vagas: 2
- Requisitos: CNH B, gênero masculino e ensino médio
MECÂNICO A DIESEL (ÔNIBUS) E GASOLINA
- Vagas: 2
- Requisitos: 6 meses de experiência, gênero masculino, disponibilidade para trabalhar em vila
EMENDADOR DE FIBRA ÓPTICA
- Vagas: 2
- Requisitos: CNH B, vaga com veículo, gênero masculino e ensino médio
VENDEDOR EXTERNO
- Vagas: 1
- Requisitos: 6 meses de experiência em vendas de material de construção, CNH A, possuir veículo (moto), gênero masculino e ensino médio
AUXILIAR DE ELÉTRICA AUTOMOTIVO
- Vagas: 1
- Requisitos: 6 meses de experiência
AUXILIAR DE COSTURA
- Vagas: 1
- Requisitos: 6 meses de experiência, gênero feminino
CUIDADOR
- Vagas: 1
- Requisitos: 6 meses de experiência, idade entre 30 a 40 anos, gênero feminino, disponibilidade para dormir no local de trabalho e fundamental completo
INSTALADOR E REPARADOR DE FTTH
- Vagas: 6
- Requisitos: CNH B, vaga com veículo, gênero masculino e ensino médio
VENDEDOR EXTERNO
- Vagas: 1
- Requisitos: 6 meses de experiência, CNH A, possuir veículo (moto), gênero masculino e ensino médio
VIGIA
- Vagas: 4
- Requisitos: 6 meses de experiência, gênero masculino e ensino fundamental
*Viviane Maciel
*Estagiária sob a supervisão de Diná Sanchotene