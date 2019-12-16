Confira as oportunidades de emprego abertas no ES

Oportunidades para quem procura emprego com carteira assinada Crédito: Fernando Madeira

Quem está à procura de emprego deve ficar atento às oportunidades disponíveis nesta semana nas empresas de recrutamento e seleção no Espírito Santo . Há chances para profissionais de vários níveis de escolaridade e também vagas para estagiários.

A Marilac Desenvolvimento Organizacional está com quatro vagas disponíveis para profissionais da área de logística. Os profissionais vão atuar no município da Serra. Os interessados devem enviar o currículo por e-mail.

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Na Psicoespaço, o destaque fica por conta das oportunidades para analista de sistemas, analista de black office, analista de controladoria e estagiário de administração.

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A Kato Consultoria tem mais de 200 vagas abertas, a maioria para área da Saúde. Oportunidades também na Center RH.

CONFIRA AS VAGAS

Marilac Desenvolvimento Organizacional

Currículo: Os candidatos devem enviar o currículo, com pretensão salarial, para o e-mail [email protected], informando no campo do assunto o nome do cargo.

Os candidatos devem enviar o currículo, com pretensão salarial, para o e-mail [email protected], informando no campo do assunto o nome do cargo. Vagas: Coordenador de logística (1 vaga), destinada a candidato com ensino superior completo (Administração, Logística ou Engenharia de Produção). Há ainda oportunidades para encarregado de logística (3), destinado a quem tem ensino médio completo e técnico completo em logística.

Center RH Currículo: Pode ser cadastrado no site www.centerrh.com.br. Vagas: São 14 chances para auxiliar de serviços operacionais, três para atendente de SAC, duas para auxiliar administrativo, uma para auxiliar comercial, uma para auxiliar comercial temporário, auxiliar de carga e descarga, auxiliar de marketing, auxiliar de serviços operacionais, auxiliar de vendas especializado, conferente, desenvolvedor web júnior, estofador, representante comercial e vendedor externo.

Psicoespaço

Currículo: Interessados devem fazer o cadastro no site www.psicoespaco.com.br. Vagas: O destaque fica por conta das vagas para analista de sistemas, analista de back office, analista de controladoria, estagiário de administração, analista de controladoria, analista de mídias sociais, analista de negócios (2), analista de RH, analista de treinamento e desenvolvimento, assistente de licitação, assistente de marketing, assistente de marketing digital, assistente financeiro, auxiliar Administrativo, auxiliar de serviços gerais, auxiliar técnico, consultor associado - psicólogo, consultor de vendas interno, coordenador técnico, entre outros.