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Mercado de trabalho

Confira as oportunidades de emprego abertas no ES

Quatro empresas estão com várias oportunidades para quem quer trabalhar com carteira assinada; há chances também para temporários
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 dez 2019 às 17:26

Publicado em 16 de Dezembro de 2019 às 17:26

Oportunidades para quem procura emprego com carteira assinada  Crédito: Fernando Madeira
Quem está à procura de emprego deve ficar atento às oportunidades disponíveis nesta semana nas empresas de recrutamento e seleção no Espírito Santo. Há chances para profissionais de vários níveis de escolaridade e também vagas para estagiários.

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A Marilac Desenvolvimento Organizacional está com quatro vagas disponíveis para profissionais da área de logística. Os profissionais vão atuar no município da Serra. Os interessados devem enviar o currículo por e-mail.

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Na Psicoespaço, o destaque fica por conta das oportunidades para analista de sistemas, analista de black office, analista de controladoria e estagiário de administração.

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A Kato Consultoria tem mais de 200 vagas abertas, a maioria para área da Saúde. Oportunidades também na Center RH.

CONFIRA AS VAGAS

Marilac Desenvolvimento Organizacional
  • Currículo: Os candidatos devem enviar o currículo, com pretensão salarial, para o e-mail [email protected], informando no campo do assunto o nome do cargo. 
  • Vagas: Coordenador de logística (1 vaga), destinada a candidato com ensino superior completo (Administração, Logística ou Engenharia de Produção). Há ainda oportunidades para encarregado de logística (3), destinado a quem tem ensino médio completo e técnico completo em logística. 

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Com tecnologia, quase 70% dos empregos do ES podem ser extintos

Center RH
  • Currículo: Pode ser cadastrado no site www.centerrh.com.br.
  • Vagas: São 14 chances para auxiliar de serviços operacionais, três para atendente de SAC, duas para auxiliar administrativo, uma para auxiliar comercial, uma para auxiliar comercial temporário, auxiliar de carga e descarga, auxiliar de marketing, auxiliar de serviços operacionais, auxiliar de vendas especializado, conferente, desenvolvedor web júnior, estofador, representante comercial e vendedor externo. 
    • Psicoespaço 
  • Currículo: Interessados devem fazer o cadastro no site www.psicoespaco.com.br
  • Vagas: O destaque fica por conta das vagas para analista de sistemas, analista de back office, analista de controladoria, estagiário de administração, analista de controladoria, analista de mídias sociais, analista de negócios (2), analista de RH, analista de treinamento e desenvolvimento, assistente de licitação, assistente de marketing, assistente de marketing digital, assistente financeiro, auxiliar Administrativo, auxiliar de serviços gerais, auxiliar técnico, consultor associado - psicólogo, consultor de vendas interno, coordenador técnico, entre outros. 
    • KATO
  • Currículo: podem ser cadastrados no site www.katoconsultoria.com.br.
  • Vagas: Assistente operacional (1), assistente atendimento (10), supervisor de enfermagem (1), escriturário / auxiliar administrativo (6), enfermeiro - Internação (12), técnico de enfermagem - Internação (48), fisioterapeuta (6), supervisor de enfermagem (1), enfermeiro - UTI Geral (16), técnico de enfermagem - UTI Geral (44), fonoaudiólogo (1), psicólogo (1), enfermeiro - Pronto Socorro (10), técnico de enfermagem - Pronto Socorro (16), auxiliar administrativo (2), técnico gesso (4), biomédica (3), técnico de radiologia (10), enfermeiro - radiologia (1), técnico de enfermagem - Radiologia (6), enfermeiro - esterilização material (2), técnico de enfermagem - esterilização material (5), enfermeiro - Centro Cirúrgico (5), técnico de enfermagem - Centro Cirúrgico (9), telefonista (2), enfermeiro educação continuada (1), enfermeiro  - qualidade (1), auxiliar de informações (2), executivo de contas (1), secretária executiva (1), gerente comercial (1), programador (1), designer UX (1), analista de marketing (1), assistente comercial (1), estagiário de jornalismo (1), entre outras. 
    • > Leia mais sobre Concursos & Empregos

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