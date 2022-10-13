Concursos no ES: saiba quais órgãos estaduais vão abrir vagas em 2023

Defensoria Pública, Assembleia Legislativa e Sedu têm concursos previstos Crédito: A Gazeta

Quem quer ingressar na carreira pública estadual já pode separar os livros e começar a estudar. Isso porque o Projeto de Lei do Orçamento (Ploa) enviado pelo governo do Estado Assembleia Legislativa prevê a abertura de, ao menos, 23 concursos públicos e processos seletivos ao longo de 2023.

A expectativa é de que sejam abertos certames nas áreas de segurança pública, educação, administrativas, entre outras.

Secretaria de Estado da Educação (Sedu) e a Faculdade de Música (Fames) também contrataram profissionais este ano e preveem abertura de novas oportunidades em 2023.

Apenas as secretarias de Estado da Fazenda (Sefaz) e de Controle e Transparência disseram que não há previsão de novas contratações, pois estão com processos seletivos com prazos de validade vigentes.

PODERES E INSTITUIÇÕES

Assembleia Legislativa do Espírito Santo

Há previsão orçamentária para a realização de concurso público na Casa. No entanto, será necessário promover um estudo para levantamento de demandas dos setores, o que foi postergado por conta da pandemia da Covid-19

Ministério Público do Espírito Santo

Apesar de ter previsão orçamentária para abertura de concurso público, a instituição não respondeu à reportagem.

Defensoria Pública do Espírito Santo

O concurso vai oferecer 35 vagas para o cargo de defensor público estadual e será organizado pela Fundação Carlos Chagas. Os candidatos vão precisar ter nível superior em Direito, registro na OAB e três anos de experiência comprovada na área jurídica. O salário da carreira é de R$ 24.950. Os preparativos começaram em 2022 e ainda não há prazo para publicação do edital.

ÓRGÃOS DO PODER EXECUTIVO

Agência de Regulação de Serviços Públicos (ARSP)

Há previsão de abertura de concurso no próximo ano, mas ainda está sendo definido o quantitativo de vagas.

Agência Estadual de Recursos Hídricos (Agerh)

O concurso da Agerh já está previsto no Orçamento 2023. Há um grupo trabalhando no diagnóstico interno para dimensionar as necessidades e o quantitativo de pessoal. Há um esforço para que toda a parte documental fique pronta ainda este ano, segundo informou a agência.

Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo (DER-ES)

O órgão vai abrir concurso com 46 vagas para técnico superior operacional, que abrange a área de engenharia e arquitetura. A comissão organizadora está trabalhando desde abril deste ano e a banca escolhida será publicada nos próximos dias com as previsões de publicação do edital.

Faculdade de Música do Espírito Santo (Fames)

Será aberto um novo concurso em 2023, para oferta de vagas de professores que não foram preenchidas neste concurso. A instituição ainda avalia a quantidade de vagas que será oferecida. A previsão é de que o edital seja similar ao do concurso de 2022, que teve 65 vagas.

Incaper

Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) vai abrir concurso para as carreiras de agente de extensão em desenvolvimento rural, agente de pesquisa e inovação em desenvolvimento rural e técnico em desenvolvimento rural. As remunerações dessas carreiras têm como salário inicial R$ 3.339, para os cargos de nível técnico, e R$ 6.582,60, para os cargos de nível superior. O instituto AOCP foi definido como banca organizadora. Ainda não há informações sobre o número de vagas e previsão de publicação de edital.

Iases

O Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (Iases) informou que existe a expectativa para abertura de novos certames, porém ainda não há informações sobre quais cargos.

Idaf

IPAJM

Está previsto concurso público no Instituto de Previdência dos Servidores no Estado do Espírito Santo (IPAJM), mas não há informações sobre vagas e cargos. Os detalhes ainda estão sendo analisados.

Prodest

Está prevista a realização de concurso público no Instituto de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Espírito Santo (Prodest) em 2023. Entretanto, o órgão informou que detalhes sobre o quantitativo de vagas e os cargos estão sendo definidos pelo órgão e serão divulgados após a finalização desse processo.

Iema

Procon

Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon) informou que existe a previsão de realização de concurso público. Entretanto, detalhes como a definição de quantitativo de vagas e cargos ainda estão sendo estruturados pelo órgão e serão divulgados futuramente.

Polícia Civil (PCES), Polícia Militar (PMES) e Corpo de Bombeiros

A Secretaria de Segurança Pública (Sesp) informou que há previsão orçamentária para concursos públicos no ano de 2023. A definição de quantitativo de vagas e cargos ainda está sendo estruturada pelas instituições e será divulgada em momento oportuno, conforme informou a pasta. As três corporações abriram certames em 2022.

Procuradoria-Geral do Estado

O órgão vai abrir concurso com oito vagas para o cargo de procurador do Estado. Também haverá formação de cadastro de reserva. O salário inicial da categoria é de R$ 22.016,07. Para participar, o candidato precisa ter nível superior em Direito e registro na OAB. Ainda não há previsão de quando o edital será divulgado.

Sedu

A Secretaria de Estado da Educação (Sedu) informou que está prevista a realização de concurso, mas ainda sem definição de cargos e quantitativo de vagas.

Secretaria da Fazenda

Sefaz está com o prazo de validade dos últimos dois concursos em aberto e os aprovados podem ser chamados de acordo com a demanda do Estado. Portanto, não há previsão de certame para o próximo ano. O órgão acrescentou que há expectativa de realização de processo seletivo de contratação por designação temporária, para atender as questões peculiares do Profisco II - Programa de Modernização da Gestão Fiscal financiado com recursos do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).

Secretaria de Estado da Justiça (Sejus)

O concurso está previsto para ser realizado em 2023 com 600 vagas para o cargo de inspetor penitenciário. Também haverá formação de cadastro de reserva. A seleção será aberta a candidatos que tenham ensino médio completo e CNH nas categorias “B”, “C”, “D” ou “E”. A remuneração é de R$ 3.862,91, já somando com o auxílio-alimentação de R$ 300. O concurso está na fase de análise de habilitação das empresas organizadoras.

Secretaria de Estado de Controle e Transparência (Secont)

O órgão realizou concurso em 2022, com 12 vagas para o cargo de auditor do Estado. O orçamento previsto para o próximo ano, portanto, será reflexo da contratação dos novos servidores. Não há previsão de novo certame.

Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos (Seger)