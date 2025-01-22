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Até R$ 10 mil

Concursos na área de segurança terão mais de 3.600 vagas no ES

Polícias Militar, Civil e Penal, além de Corpo de Bombeiros e Iases preparam a contratação de pessoal; oportunidades são para cargos de níveis médio e superior

Publicado em 22 de Janeiro de 2025 às 11:12

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

22 jan 2025 às 11:12
Viaturas da Polícia Civil
Polícia Civil vai abrir concurso com 1.052 vagas para oficial investigador Crédito: Fernando Madeira

Correção

28/01/2025 - 2:55
O salário correto da Polícia Penal é de R$ 5.388,67 e o de o agente socioeducativo é de R$ 5.356,59 e não como foi informado na primeira versão desta matéria. O texto foi atualizado.
A área da Segurança Pública ganhará reforço com a contratação de 3.684 novos servidores em 2025. Ao todo, estão previstos cinco concursos públicos, com oportunidades para cargos de níveis médio e superior e os editais estão previstos para serem publicados ao longo do ano.
Em entrevista para A Gazeta, o governador do Estado, Renato Casagrande (PSB) confirmou as contratações. “Ficamos muito tempo sem processos seletivos para o cargo de soldados, de 2015 a 2018. Agora, precisamos recuperar o tempo perdido e contratar policiais em todas as carreiras da força de segurança e também para agente socioeducativo”, comentou.
A maior oferta estará disponível na Polícia Civil do Espírito Santo, com 1.052 vagas para o cargo de oficial investigador de polícia. A comissão organizadora do certame já está formada e os trâmites para a contratação da empresa estão em andamento. Os candidatos vão precisar ter o nível superior.
O Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (Iases) está autorizado a abrir concurso público com 1.026 vagas, sendo 850 para agente socioeducativo e 176 para técnico superior socioeducativo. A remuneração chega a R$ 7.222, respectivamente.
O novo concurso da Polícia Militar vai oferecer mais de mil vagas para o cargo de soldado combatente. O comandante-geral da corporação, coronel Douglas Caus, em entrevista para A GAZETA, informou que está tratando com o governador Renato Casagrande e com a Secretaria de Segurança Pública (Sesp) para agilizar o máximo a autorização, a contratação da empresa responsável pela aplicação das provas e outros processos necessários. O certame deve seguir os mesmos moldes de 2022.
O concurso da Polícia Penal do Espírito Santo vai oferecer 600 vagas para o cargo de policial penal. Para publicação do certame, os procedimentos administrativos já foram iniciados como a elaboração do termo de referência que se destina a contratação de banca examinadora para a realização do certame. A previsão é de que o edital seja publicado no primeiro semestre de 2025.
“Tem uma regra hoje que a gente não pode ter DT em algumas atividades. Então, estamos substituindo todos os policiais penais temporários por efetivos. O mesmo ocorre no Iases”, ressaltou Casagrande.
Outro concurso que deve sair ainda em 2025 é do Corpo de Bombeiros. Serão seis vagas para o quadro de oficiais da corporação e os candidatos vão precisar ter o ensino médio.

Confira os concursos

CORPO DE BOMBEIROS

Vagas: 6 para oficiais
Requisitos: ensino médio e idade entre 18 e 28 anos
Remuneração: após a incorporação passa para R$ 10.005
Situação: o trâmite está na fase de contratação de empresa para a realização do certame, que deve ocorrer no 1º semestre do ano que vem

IASES

Vagas: 1.026, sendo 850 para agente socioeducativo e 176 para técnico superior socioeducativo.
Requisitos: para o cargo de agente, é necessário ter o nível médio. A função de técnico superior exige formação em nutrição (3), serviço social (35), direito (50), psicologia (40), pedagogia (38) e terapia ocupacional (10).
Remuneração: R$ 5.356,59 para agente e R$ 7.222, 76 para técnico superior.
Situação: A comissão organizadora está finalizando a minuta do Termo de Referência para contratação da banca. Feito isso, o documento será encaminhado para apreciação da Procuradoria Geral do Estado, conforme informou a autarquia

POLÍCIA CIVIL

Vagas: 1.052 para o cargo de oficial investigador de polícia
Requisitos: nível superior e carteira de habilitação na categoria B
Salário: inicial de R$ 7.857, passando para R$ 8.357 a partir de dezembro de 2026.
Situação: A comissão responsável pela organização do concurso foi formada e os trâmites para a contratação da empresa organizadora estão em andamento

POLÍCIA MILITAR

Vagas: mais de 1.000 para soldados combatentes
Requisitos: nível médio e idade entre 18 e 28 anos
Remuneração: R$ 3.735, 79. O valor é referente ao edital publicado em 2022.
Situação: o comandante-geral da corporação, coronel Douglas Caus, informou que está tratando com o governador Renato Casagrande e com a Secretaria de Segurança Pública (Sesp) para agilizar ao máximo a autorização, a contratação da empresa responsável pela aplicação das provas e outros processos necessários. O certame deve seguir os mesmos moldes de 2022

POLÍCIA PENAL

Vagas: 600 para policial penal
Requisito: nível médio, sem limite de idade
Remuneração: R$ 5.388,67
Situação: os procedimentos administrativos já foram iniciados como a elaboração do termo de referência que se destina a contratação de banca examinadora para a realização do certame. A previsão é de que o edital seja publicado no primeiro semestre de 2025

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