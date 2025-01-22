Concursos na área de segurança terão mais de 3.600 vagas no ES

Vagas: mais de 1.000 para soldados combatentes

Requisitos: nível médio e idade entre 18 e 28 anos

Remuneração: R$ 3.735, 79. O valor é referente ao edital publicado em 2022.

Situação: o comandante-geral da corporação, coronel Douglas Caus, informou que está tratando com o governador Renato Casagrande e com a Secretaria de Segurança Pública (Sesp) para agilizar ao máximo a autorização, a contratação da empresa responsável pela aplicação das provas e outros processos necessários. O certame deve seguir os mesmos moldes de 2022