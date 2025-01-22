Concursos na área de segurança terão mais de 3.600 vagas no ES

Correção
Confira os concursos
CORPO DE BOMBEIROS
Vagas: 6 para oficiais
Requisitos: ensino médio e idade entre 18 e 28 anos
Remuneração: após a incorporação passa para R$ 10.005
Situação: o trâmite está na fase de contratação de empresa para a realização do certame, que deve ocorrer no 1º semestre do ano que vem
IASES
Vagas: 1.026, sendo 850 para agente socioeducativo e 176 para técnico superior socioeducativo.
Requisitos: para o cargo de agente, é necessário ter o nível médio. A função de técnico superior exige formação em nutrição (3), serviço social (35), direito (50), psicologia (40), pedagogia (38) e terapia ocupacional (10).
Remuneração: R$ 5.356,59 para agente e R$ 7.222, 76 para técnico superior.
Situação: A comissão organizadora está finalizando a minuta do Termo de Referência para contratação da banca. Feito isso, o documento será encaminhado para apreciação da Procuradoria Geral do Estado, conforme informou a autarquia
POLÍCIA CIVIL
Vagas: 1.052 para o cargo de oficial investigador de polícia
Requisitos: nível superior e carteira de habilitação na categoria B
Salário: inicial de R$ 7.857, passando para R$ 8.357 a partir de dezembro de 2026.
Situação: A comissão responsável pela organização do concurso foi formada e os trâmites para a contratação da empresa organizadora estão em andamento
POLÍCIA MILITAR
Vagas: mais de 1.000 para soldados combatentes
Requisitos: nível médio e idade entre 18 e 28 anos
Remuneração: R$ 3.735, 79. O valor é referente ao edital publicado em 2022.
Situação: o comandante-geral da corporação, coronel Douglas Caus, informou que está tratando com o governador Renato Casagrande e com a Secretaria de Segurança Pública (Sesp) para agilizar ao máximo a autorização, a contratação da empresa responsável pela aplicação das provas e outros processos necessários. O certame deve seguir os mesmos moldes de 2022
POLÍCIA PENAL
Vagas: 600 para policial penal
Requisito: nível médio, sem limite de idade
Remuneração: R$ 5.388,67
Situação: os procedimentos administrativos já foram iniciados como a elaboração do termo de referência que se destina a contratação de banca examinadora para a realização do certame. A previsão é de que o edital seja publicado no primeiro semestre de 2025