Concurso público pela internet: saiba como vai funcionar modelo de seleção

A lei autoriza a aplicação de provas on-line.

Os exames poderão ser realizados de forma total ou parcialmente a distância, pela internet ou por plataforma eletrônica com acesso individual seguro e em ambiente controlado.

Para isso, vai precisar ter garantida a igualdade de acesso às ferramentas e aos dispositivos do ambiente virtual.

Esse ponto ainda necessita de regulamentação pelo Executivo, que poderá ser geral ou específica para cada órgão ou entidade, com consulta pública prévia obrigatória.