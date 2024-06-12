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40 vagas

Concurso de oficiais da PMES: veja como se preparar para provas

Exames objetivos e discursivos serão aplicados em setembro, com questões de conhecimentos gerais e específicos; candidatos precisam ter o ensino médio
Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

12 jun 2024 às 10:32

Publicado em 12 de Junho de 2024 às 10:32

Quartel da Policia Militar
Quartel da Policia Militar Crédito: Ricardo Medeiros
As provas objetivas e de redação do concurso público para oficiais da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES) serão aplicadas no dia 15 de setembro. Mesmo faltando alguns meses para os exames, os candidatos devem começar a preparação o quanto antes, pois a disputa promete ser acirrada.
PM do ES lança edital de concurso com 40 vagas para oficiais
O certame oferece 40 vagas e as inscrições podem ser feitas até 23 de julho, no site do Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistencial Nacional (Idecan). O salário, após o término do curso de formação, será de R$ 10 mil. 
A diretora pedagógica do CEP, Ivone Goldner, ressalta que há tempo hábil para o interessado tornar-se competitivo até a data da prova. Ela orienta que são necessários organização e planejamento de estudos, criando um cronograma detalhado, com o tempo dividido entre as disciplinas de conhecimentos comuns e específicos, reservando períodos para cada matéria, incluindo revisões periódicas.
O ideal é dividir a quantidade de dias que há até a data da prova pelo número de disciplinas a estudar.
“Faça resumos das videoaulas e dos materiais de estudo. Resolva questões de concursos anteriores organizados pelo Idecan. Isso ajudará a familiarizar-se com o estilo das perguntas e a identificar áreas que precisam de mais atenção. Escreva redações semanalmente sobre temas variados, seguindo a estrutura solicitada pelo concurso. Se possível, peça para alguém corrigir suas redações ou utilize plataformas que ofereçam correção de textos. Analisar seus erros é essencial para a melhoria contínua”, pontua a diretora.
Outra orientação da diretora é reservar um dia da semana para revisar o que foi estudado nos dias anteriores e fazer uma revisão mais ampla no fim de cada mês para reforçar os principais pontos de todas as disciplinas. Isso ajuda a fixar o conteúdo.
“Lembre-se da importância desse concurso para sua carreira. Além da excelente remuneração durante o curso de formação, você sairá com um diploma de nível superior. Enxergue além do concurso! Como Aspirante a Oficial, sua remuneração será de R$ 10.005,36, um excelente incentivo para manter o foco e a determinação nos estudos”, finaliza
SOBRE A BANCA
O professor do Gran, Eduardo Cambuy, lembra que o Idecan utiliza uma metodologia de múltipla escolha. “Muitas vezes, a gente chama de “copiar e colar” porque ela é um pouco literal ao trazer conteúdos de legislação. Uma dica importante é conhecer a metodologia da banca. A segunda coisa é entender os pesos que a banca vai atribuir ao conteúdo.”
Ele alerta que vale a pena o candidato fazer um pente fino na plataforma de questões para ele saber o que é que dentro daquele conteúdo é mais cobrado pela banca. Às vezes, quando se cobra Português e tem aspectos que nunca vão cair na prova, enquanto outros sempre caem. Isso vai variar de acordo com a matéria e vai variar de acordo com a banca, então é preciso que o candidato fique atento a essas duas coisas.
“Acrescento que para o concurso você tem um bloco de matérias que é muito recorrente para os outros cargos de oficial. Logo, é algo que você consegue conciliar, principalmente na parte específica, com qualquer outro concurso que cobre mais Direito Constitucional e Administrativo. Então eu oriento que o candidato esteja bem ciente que ele precisa manter a integridade do esforço para dentro deste concurso para não perder o foco e o direcionamento. Não adianta você querer fazer o concurso porque ele paga bem e tem um status se você não está alinhado com aquela área. É preciso aplicação e estudo”, comenta o professor.
QUANDO SERÃO AS PROVAS
As provas objetivas e de redação serão aplicadas no dia 15 de setembro.
O QUE CAI NA PROVA
Ao todo, os candidatos terão que responder 80 questões.
  • Conhecimentos básicos:
  • Língua Portuguesa
  • Raciocínio Lógico e Matemático
  • Geografia
  • História
  • Informática
  • Conhecimentos específicos: 
  • Noções de Direito Administrativo e Constitucional
Também haverá prova de redação, a respeito de tema constante do conteúdo programático de conhecimentos gerais ou específicos.

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