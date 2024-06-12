Concurso de oficiais da PMES: veja como se preparar para provas

Quartel da Policia Militar Crédito: Ricardo Medeiros

As provas objetivas e de redação do concurso público para oficiais da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES) serão aplicadas no dia 15 de setembro. Mesmo faltando alguns meses para os exames, os candidatos devem começar a preparação o quanto antes, pois a disputa promete ser acirrada.

O certame oferece 40 vagas e as inscrições podem ser feitas até 23 de julho, no site do Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistencial Nacional (Idecan) . O salário, após o término do curso de formação, será de R$ 10 mil.

A diretora pedagógica do CEP, Ivone Goldner, ressalta que há tempo hábil para o interessado tornar-se competitivo até a data da prova. Ela orienta que são necessários organização e planejamento de estudos, criando um cronograma detalhado, com o tempo dividido entre as disciplinas de conhecimentos comuns e específicos, reservando períodos para cada matéria, incluindo revisões periódicas.

O ideal é dividir a quantidade de dias que há até a data da prova pelo número de disciplinas a estudar.

“Faça resumos das videoaulas e dos materiais de estudo. Resolva questões de concursos anteriores organizados pelo Idecan. Isso ajudará a familiarizar-se com o estilo das perguntas e a identificar áreas que precisam de mais atenção. Escreva redações semanalmente sobre temas variados, seguindo a estrutura solicitada pelo concurso. Se possível, peça para alguém corrigir suas redações ou utilize plataformas que ofereçam correção de textos. Analisar seus erros é essencial para a melhoria contínua”, pontua a diretora.

Outra orientação da diretora é reservar um dia da semana para revisar o que foi estudado nos dias anteriores e fazer uma revisão mais ampla no fim de cada mês para reforçar os principais pontos de todas as disciplinas. Isso ajuda a fixar o conteúdo.

“Lembre-se da importância desse concurso para sua carreira. Além da excelente remuneração durante o curso de formação, você sairá com um diploma de nível superior. Enxergue além do concurso! Como Aspirante a Oficial, sua remuneração será de R$ 10.005,36, um excelente incentivo para manter o foco e a determinação nos estudos”, finaliza

SOBRE A BANCA

O professor do Gran, Eduardo Cambuy, lembra que o Idecan utiliza uma metodologia de múltipla escolha. “Muitas vezes, a gente chama de “copiar e colar” porque ela é um pouco literal ao trazer conteúdos de legislação. Uma dica importante é conhecer a metodologia da banca. A segunda coisa é entender os pesos que a banca vai atribuir ao conteúdo.”

Ele alerta que vale a pena o candidato fazer um pente fino na plataforma de questões para ele saber o que é que dentro daquele conteúdo é mais cobrado pela banca. Às vezes, quando se cobra Português e tem aspectos que nunca vão cair na prova, enquanto outros sempre caem. Isso vai variar de acordo com a matéria e vai variar de acordo com a banca, então é preciso que o candidato fique atento a essas duas coisas.

“Acrescento que para o concurso você tem um bloco de matérias que é muito recorrente para os outros cargos de oficial. Logo, é algo que você consegue conciliar, principalmente na parte específica, com qualquer outro concurso que cobre mais Direito Constitucional e Administrativo. Então eu oriento que o candidato esteja bem ciente que ele precisa manter a integridade do esforço para dentro deste concurso para não perder o foco e o direcionamento. Não adianta você querer fazer o concurso porque ele paga bem e tem um status se você não está alinhado com aquela área. É preciso aplicação e estudo”, comenta o professor.

QUANDO SERÃO AS PROVAS

As provas objetivas e de redação serão aplicadas no dia 15 de setembro.

O QUE CAI NA PROVA

Ao todo, os candidatos terão que responder 80 questões.

Conhecimentos básicos:

Língua Portuguesa

Raciocínio Lógico e Matemático

Geografia

História

Informática

Conhecimentos específicos:

Noções de Direito Administrativo e Constitucional