Concurso da PM: saem locais de prova para mais de mil vagas

Corporação terá reforço de pessoal em breve Crédito: Fernando Madeira

Polícia Militar do Espírito Santo divulgou nesta segunda-feira (15) os locais de provas dos concursos públicos para soldados e de oficiais da corporação. Ao todo, são 1.111 vagas oferecidas em cinco processos seletivos. Os exames serão aplicados no próximo domingo, dia 21 de agosto.

As avaliações serão realizadas nos turnos da manhã e tarde, nas cidades de Cachoeiro de Itapemirim, Colatina, Linhares, Nova Venécia, São Mateus, Venda Nova do Imigrante e na Grande Vitória.

Os candidatos devem conferir onde vão fazer os exames no site do Instituto Aocp , responsável pelos certames. O cartão de informações, contendo o horário e o local, deverá ser impresso pela pessoa inscrita. O documento estará disponível a partir das 15 horas desta segunda-feira (15).

Pela manhã, farão as provas os inscritos para os cargos de oficiais músicos e de saúde. Para eles, o portão de acesso ao local das provas será aberto às 6h45 e fechado impreterivelmente às 7h30.

Na parte da tarde, será a vez dos candidatos aos cargos de soldado combatente, músico e auxiliar de saúde resolverem as questões. Neste caso, os portões serão abertos às 13h45 e fechados impreterivelmente às 14h30.

As provas vão começar 15 minutos após o fechamento dos portões e terão a duração de cinco horas. A orientação da empresa organizadora é que o candidato chegue com 45 minutos de antecedência do horário de fechamento, munido de caneta esferográfica de tinta azul ou preta, fabricada em material transparente, do seu documento de identidade e cartão de informação.