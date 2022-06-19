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Carreira pública

Chance de emprego: 184 concursos e seleções oferecem 19 mil vagas

Interessados podem se inscrever para concorrer a cargos em prefeituras, câmaras, tribunais, governos estaduais, Forças Armadas, entre outras

Publicado em 19 de Junho de 2022 às 19:34

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

19 jun 2022 às 19:34
Hospital da Polícia Militar, em Vitória
Polícia Militar contrata profissionais da área da Saúde para atuar no hospital da corporação (HPM) Crédito: Ricardo Medeiros
Por todo o país, 184  concursos públicos e processos seletivos estão com inscrições abertas nesta segunda-feira (20). As oportunidades são para cargos em prefeituras, câmaras, tribunais, governos estaduais, Forças Armadas, entre outras. São mais de 19 mil vagas.
Os postos são destinados a profissionais de todos os níveis de escolaridade e com contratos efetivos ou temporários. Os prazos e os editais estão disponíveis no quadro abaixo.
O Tribunal de Contas do Mato Grosso do Sul é a instituição que oferece a maior remuneração, R$ 35.462. São três oportunidades para o cargo de procurador e os interessados podem se inscrever até 8 de julho.
No Espírito Santo, a Secretaria de Estado da Saúde tem vagas para profissionais de vários níveis de escolaridade, com salário que chega a R$ 10.641. As inscrições terminam nesta segunda-feira (20).
Já a Polícia Militar do Espírito Santo (PMES) lançou cinco editais para a contratação de soldados e oficiais. São 11.052 e 59 vagas respectivamente. Para praças, o prazo de inscrição vai até 7 de julho, enquanto que para oficiais dia 14 de julho.

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