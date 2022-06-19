Chance de emprego: 184 concursos e seleções oferecem 19 mil vagas

Os postos são destinados a profissionais de todos os níveis de escolaridade e com contratos efetivos ou temporários. Os prazos e os editais estão disponíveis no quadro abaixo.

O Tribunal de Contas do Mato Grosso do Sul é a instituição que oferece a maior remuneração, R$ 35.462. São três oportunidades para o cargo de procurador e os interessados podem se inscrever até 8 de julho.