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Em todo o país

Cariacica, Vila Velha e Ifes: mais de 17 mil vagas em concursos e seleções

Postos são para profissionais efetivos e temporários que queiram trabalhar em governos estaduais e municipais, instituições de ensino, câmaras, Justiça, polícias militares, entre outros órgãos

Publicado em 10 de Novembro de 2024 às 17:07

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

10 nov 2024 às 17:07
Prefeitura de Cariacica
Prefeitura de Cariacica recebe inscrições até quinta-feira (14) Crédito: Ricardo Medeiros
Estão abertas mais de 17 mil vagas em 177 concursos públicos e processos seletivos em todo o país. Os postos são para profissionais efetivos e temporários que queiram trabalhar em governos estaduais e municipais, instituições de ensino, câmaras, Justiça, polícias militares, entre outros órgãos.
Os interessados no certame da Prefeitura de Cariacica têm até quinta-feira (14) para garantir a participação. A oferta é de 137 oportunidades para o magistério. A remuneração é de R$ 2,7 mil a R$ 4,7 mil, conforme a titulação do candidato.
A Prefeitura de Vila Velha lançou edital para a contratação temporária de médicos e enfermeiros. Os ganhos chegam a R$ 10 mil. O atendimento aos candidatos ocorre até terça-feira, dia 12 de novembro.
Há oportunidades temporárias também nos municípios de Afonso Cláudio, Anchieta, Rio Bananal, Itarana, Guarapari e João Neiva.
Já o Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) lançou edital de concurso público para a contratação de servidores para a carreira de técnico-administrativo. A oferta é de 14 vagas, sendo 12 para cargos técnicos e duas para nível superior. Também haverá formação de cadastro de reserva. Os salários podem chegar a R$ 5.556. O prazo para se inscrever vai até 18 de dezembro.
Os salários podem chegar a R$ 52 mil mensais no Tribunal de Contas de Roraima, somando os benefícios. O prazo para se inscrever segue até 2 de dezembro. 

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