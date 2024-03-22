Caixa e Bandes: inscrições para concursos terminam nesta segunda (25)

Já o Bandes está com 12 vagas para analista bancário de nível superior, além da formação de cadastro de reserva. As provas vão selecionar candidatos para uma vaga de Administração, quatro vagas para Ciências Econômicas, cinco para Sistemas de Tecnologia da Informação e duas vagas para Infraestrutura de Tecnologia da Informação. O salário é de R$ 6.629,20, para carga horária de 30 horas semanais.