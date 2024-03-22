Caixa e Bandes: inscrições para concursos terminam nesta segunda (25)

Os interessados em trabalhar na Caixa Econômica Federal e no Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo (Bandes) devem ficar atentos. Isso porque o prazo para se inscrever em ambos os concursos públicos termina nesta segunda-feira (25).
Na Caixa, ao todo, são 4.050 vagas em disputa, sendo 4 mil para o cargo de técnico bancário novo para candidatos com nível médio e 50 ofertas para os cargos de médico do trabalho e engenheiro de segurança do trabalho para nível superior. A remuneração vai de R$ 3.762 a R$ 14.915, além de outros benefícios, com jornadas de trabalho de 30 a 40 horas semanais.
Para o Espírito Santo, foram destinadas 11 vagas para técnico bancário. As oportunidades são para atuar em Vitória (3), Cachoeiro de Itapemirim (4) e Colatina (4). Os demais cargos não contemplam oportunidades para o Estado. A aplicação das provas objetivas e redação ou prova discursiva está marcada para o dia 26 de maio, com duração de cinco horas.
As inscrições para o concurso da Caixa vão até às 23h59 e podem ser feitas pelo site da Fundação Cesgranrio. A taxa de participação é de R$ 50 para as vagas de ensino médio e de R$ 65 para as de nível superior.
Já o Bandes está com 12 vagas para analista bancário de nível superior, além da formação de cadastro de reserva. As provas vão selecionar candidatos para uma vaga de Administração, quatro vagas para Ciências Econômicas, cinco para Sistemas de Tecnologia da Informação e duas vagas para Infraestrutura de Tecnologia da Informação. O salário é de R$ 6.629,20, para carga horária de 30 horas semanais.
O concurso teve suas inscrições reabertas após o Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistencial Nacional (Idecan), empresa responsável pelo exame, ter divulgado edital de retificação no início de março. Entre as mudanças, está a ampliação das formações necessárias para candidatura aos cargos de Analista Bancário: Sistemas de Tecnologia da Informação e Infraestrutura de Tecnologia da Informação. Além dessas, também estão abertas inscrições para quem tem formação em nível superior nas áreas de Administração e Ciências Econômicas.
As provas objetivas serão realizadas no dia 28 de abril. Os candidatos aprovados serão incluídos no cadastro de reserva do Bandes. A convocação ocorrerá de acordo com a necessidade da instituição, seguindo a ordem de classificação por cargo, durante o período de validade estipulado para o concurso — cujo prazo previsto é de dois anos, sujeito à prorrogação.
As inscrições no concurso da Bandes podem ser feitas até às 23h59 do pelo site do Idecan. A taxa de participação será de R$ 74
Resumo dos concursos
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
- Vagas: 4.050
- Cargos: Técnico bancário novo - 1.600 imediatas e 400 para cadastro de reserva; Técnico bancário novo para a área de TI - 1.600 imediatas e 400 para cadastro de reserva; Médico do trabalho - 23 imediatas e 5 para cadastro de reserva; e Engenheiro de segurança do trabalho - 17 imediatas e 5 para cadastro de reserva.
- Salários: de R$ 3.762 até R$ 14.915,00
- Inscrições: até 25 de março, no site da Fundação Cesgranrio.
- Taxa de inscrição: R$ 50 para os cargos de nível médio e de R$ 65 para os de nível superior. Confira o Edital.
- Data da prova: 26 de maio
BANCO DE DESNVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO ( BANDES)
- Cargo: analista bancário
- Escolaridade: nível superior
- Vagas: 12 (5 para Sistemas de Tecnologia da Informação, 4 para Ciências Econômicas, 2 para Infraestrutura de Tecnologia da Informação e uma para Administração)
- Remuneração: R$ 6.629,20 (carga horária: 30 horas)
- Prazo de inscrições: até 25 de março
- Onde se inscrever: no site do Idecan
- Provas: 28 de abril