Bandes abre concurso público com salário de R$ 6,6 mil

O Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo (Bandes) vai abrir concurso público com 12 vagas de analista bancário de nível superior, além da formação de cadastro de reserva. A remuneração é de R$ 6.629,20, para carga horária de 30 horas semanais.
Para participar, os candidatos precisam ter uma das seguintes formações: Administração (1), Ciências Econômicas (4), Sistemas de Tecnologia da Informação (5) e Infraestrutura de Tecnologia da Informação (2).
As inscrições podem ser feitas até 29 de janeiro, no site do Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistencial Nacional (Idecan), responsável pelo certame. A taxa de participação é de R$ 74.
As provas objetivas serão aplicadas no dia 17 de março de 2024. A validade do concurso será de dois anos, podendo ser prorrogado pelo mesmo período, conforme a necessidade do Bandes.
Resumo do concurso
- Banca: Idecan
- Cargo: analista bancário
- Escolaridade: nível superior
- Vagas: 12, além da formação de cadastro de reserva
- Remuneração: R$ 6.629,20
- Inscrições: até 29 de janeiro