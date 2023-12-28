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12 vagas

Bandes abre concurso público com salário de R$ 6,6 mil

Oportunidades são voltadas ao cargo de analista bancário de nível superior, além da formação de cadastro de reserva; inscrições seguem até o dia 29 de janeiro

Publicado em 28 de Dezembro de 2023 às 12:08

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

28 dez 2023 às 12:08
O Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo (Bandes) vai abrir concurso público com 12 vagas de analista bancário de nível superior, além da formação de cadastro de reserva. A remuneração é de R$ 6.629,20, para carga horária de 30 horas semanais.
Para participar, os candidatos precisam ter uma das seguintes formações: Administração (1), Ciências Econômicas (4), Sistemas de Tecnologia da Informação (5) e Infraestrutura de Tecnologia da Informação (2).
As inscrições podem ser feitas até 29 de janeiro, no site do Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistencial Nacional (Idecan), responsável pelo certame.  A taxa de participação é de R$ 74.
Com nova liderança, aposta do Bandes é engajar funcionários e clientes e também inovar
Bandes vai contar com novos servidores em breve Crédito: Bandes/Divulgação
As provas objetivas serão aplicadas no dia 17 de março de 2024. A validade do concurso será de dois anos, podendo ser prorrogado pelo mesmo período, conforme a necessidade do Bandes.

Resumo do concurso

  • Banca: Idecan 
  • Cargo: analista bancário
  • Escolaridade: nível superior
  • Vagas: 12, além da formação de cadastro de reserva
  • Remuneração: R$ 6.629,20
  • Inscrições: até 29 de janeiro

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