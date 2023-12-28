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ANTT lança edital de concurso com salário de até R$ 17 mil

Oferta é de 220 vagas, sendo 50 imediatas e 170 para formação de cadastro de reserva; inscrições podem ser feitas no período de 15 de janeiro a 5 de fevereiro

Publicado em 28 de Dezembro de 2023 às 11:15

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

28 dez 2023 às 11:15
A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) lançou nesta quinta-feira (28) o edital de abertura de concurso público com 220 vagas, sendo 50 imediatas e 170 para formação de cadastro de reserva. A remuneração inicial é de R$ 17.071,35, somando o salário de R$ 16.413,35 e o auxílio-alimentação de R$ 658.
As oportunidades são para a carreira de especialista em regulação de transportes terrestres, que exige formação superior.
As inscrições deverão ser realizadas no site do Cebraspe, banca organizadora, das 10 horas do dia 15 de janeiro até as 18 horas de 5 de fevereiro de 2024. 
Sede da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT)
Sede da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) Crédito: ANTT/Divulgação
A taxa de participação é de R$ 160 e pode ser paga até o dia 28 de fevereiro de 2024. Os candidatos inscritos no CadÚnico ou doadores de medula óssea têm direito à isenção do valor.
O concurso da ANTT contará com provas objetivas e discursivas, avaliação de títulos e curso de formação. Os exames serão aplicados no dia 14 de abril de 2024 e serão compostos por 170 questões do tipo "certo" ou "errado", sendo 50 itens sobre Conhecimentos Básicos e 120 itens Específicos.
As questões serão divididas da seguinte forma: Língua Portuguesa; Regulação a Agências Reguladoras; Legislação Aplicada à Regulação em Transporte Terrestre; Direito administrativo; Direito Constitucional; e Conhecimentos Específicos.
Já a avaliação discursiva será composta por um parecer de, no mínimo, 45 linhas até, no máximo, 60 linhas acerca do tema "Regulação e Agências Reguladoras".
Os candidatos aprovados nas etapas anteriores serão convocados para a avaliação de títulos. Nesta etapa serão pontuados os títulos de experiência profissional e acadêmica dos candidatos.
O curso de formação terá a carga horária de até 120 horas e será realizado de forma presencial na cidade de Brasília DF.
Os candidatos aprovados serão lotados a critério da Administração em Brasília DF.

Confira as vagas

  • Especialista em regulação de transportes terrestres
  • Requisitos: diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível superior, em qualquer área de formação.
  • Vagas: 10 imediatas e 38 para cadastro
  • Especialista em regulação de transportes terrestres: direito
  • Requisitos: diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível superior em Direito.
  • Vagas: 10 imediatas e 38 para cadastro
  • Especialista em regulação de transportes terrestres: Economia
  • Requisitos: diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível superior em Economia.
  • Vagas: 20 imediatas e 56 para cadastro
  • Especialista em regulação de transportes terrestres: Engenharia Civil, Engenharia de Produção, Engenharia de Transportes e Logística, Engenharia Mecânica, Engenharia Ambiental, Engenharia Florestal e Engenharia de Infraestrutura
  • Requisitos: diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível superior em Engenharia Civil, ou Engenharia de Produção, ou Engenharia de Transportes e Logística, ou Engenharia Mecânica, ou Engenharia Ambiental, ou Engenharia Florestal, ou Engenharia de Infraestrutura.
  • Vagas: 76

Resumo do concurso

  • Banca: Cebraspe 
  • Edital: para ver clique aqui
  • Cargos: especialista em regulação de transportes terrestres
  • Escolaridade: nível superior 
  • Vagas: 50 + 170 CR
  • Remuneração: R$ 17.071,35, somando o salário de R$ 16.413,35 e o auxílio-alimentação de R$ 658
  • Inscrições: de 15 de janeiro a 5 de fevereiro de 2024

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