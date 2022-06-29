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Nível superior

ANP lança edital para contratar temporários com salário de R$ 6 mil

Inscrições poderão ser feitas das 10 horas de 11 de julho até as 18 horas de 1° de agosto; contratos terá a duração de quatro anos, podendo ser prorrogado

Publicado em 29 de Junho de 2022 às 10:49

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

29 jun 2022 às 10:49
Força-tarefa integrada pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustí­veis (ANP), Procon e Inmetro fiscaliza postos revendedores de combustí­veis em Brasília
ANP contará com reforço no quadro de pessoal Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil
A Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) divulgou nesta quarta-feira, dia 29 de junho, o edital de abertura do processo seletivo para a contratação de 48 profissionais temporários. As oportunidades são destinadas a candidatos que tenham nível superior. A remuneração inicial é de R$ 6.130 para jornada de trabalho de 40 horas semanais.
Os selecionados vão atuar nos estados do Rio de Janeiro, Minas Gerais, Amazonas, Rio Grande do Sul, Bahia, São Paulo e Distrito Federal.
As inscrições poderão ser feitas das 10 horas de 11 de julho até as 18 horas de 1° de agosto, no site do Cebraspe, empresa responsável pela seleção. A taxa de inscrição será de R$ 149,40, que deve ser paga até 19 de agosto.
O processo seletivo contará com prova objetiva, que será aplicada em 25 de setembro, no período da tarde, com duração de quatro horas. Para todos os cargos, a prova objetiva contará com 120 questões. Também haverá avaliação de títulos.
O prazo de contratação dos aprovados será de até quatro anos, com possibilidade de prorrogação para até cinco, de acordo com as necessidades.
CONFIRA OS REQUISITOS
O processo seletivo visa selecionar profissionais de nível superior para exercerem as seguintes atividades:
ATIVIDADE 1: ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO DE COMBUSTÍVEIS I
REQUISITO: diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível superior em Engenharia ou Química Industrial, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC).
ATIVIDADE 2: ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO DE COMBUSTÍVEIS II
REQUISITO: diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível superior em Engenharia ou Química Industrial, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC.
ATIVIDADE 3: ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA E MOVIMENTAÇÃO
REQUISITO: diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível superior em Engenharia, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC.
ATIVIDADE 4: ATIVIDADES DE REGULAÇÃO DE NOVAS ATRIBUIÇÕES I
REQUISITO: diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível superior em Direito, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC.
ATIVIDADE 5: ATIVIDADES DE REGULAÇÃO DE NOVAS ATRIBUIÇÕES II
REQUISITO: diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível superior em Economia ou Ciências Econômicas, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC.
ATIVIDADE 6: ATIVIDADES DE REGULAÇÃO DE NOVAS ATRIBUIÇÕES III
REQUISITO: diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível superior em Economia ou Ciências Econômicas, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC.
ATIVIDADE 7: ATIVIDADES DE REGULAÇÃO DE NOVAS ATRIBUIÇÕES IV
REQUISITO: diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível superior em Engenharia, Economia, Ciências Econômicas, Matemática ou Estatística, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC.
ATIVIDADE 8: ATIVIDADES DE REGULAÇÃO DE NOVAS ATRIBUIÇÕES V
REQUISITO: diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível superior em Ciências Contábeis ou Contabilidade, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC.
ATIVIDADE 9: ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO DO ABASTECIMENTO
REQUISITO: diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível superior em qualquer área de formação, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC.

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