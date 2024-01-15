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90 vagas

Agências reguladoras abrem concursos com salários de até R$ 17 mil

ANA e Anvisa lançaram edital para a contratação de profissionais de nível superior; inscrições começam nos dias 29 e 22 de janeiro, respectivamente

Publicado em 15 de Janeiro de 2024 às 14:16

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

15 jan 2024 às 14:16
Sede da Anvisa em Brasília (DF)
Sede da Anvisa em Brasília (DF) Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Duas agências reguladoras lançaram editais para a contratação de servidores efetivos por meio de concursos públicos. As oportunidades são destinadas a candidatos de nível superior, com ganhos de até R$ 17 mil mensais. Para participar, basta o interessado ficar atento ao prazo de inscrição de cada autarquia.
Na Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA), são 40 vagas, além da formação de cadastro de reserva. A remuneração inicial é de R$ 16.413,35, mais auxílio-alimentação de R$ 658, totalizando R$ 17.071. A carga horária é de 40 horas semanais. As contratações serão feitas conforme o regime estatutário, que assegura a estabilidade dos servidores.
Os selecionados serão lotados em Brasília. As oportunidades são para a carreira de especialista em regulação de Recursos Hídricos e Saneamento Básico em qualquer formação.
As inscrições podem ser feitas de 29 de janeiro a 21 de fevereiro, no site do Cebraspe, responsável pela seleção. 
A taxa de participação é de R$ 110. Podem pedir isenção do valor os candidatos inscritos no CadÚnico e doadores de medula óssea.
Os candidatos do concurso ANA serão avaliados por até quatro etapas, sendo elas: provas objetivas, discursivas e de títulos, além do curso de formação. Os exames serão aplicados em 28 de abril, com cinco horas de duração, nas 26 capitais do país e em Brasília, no Distrito Federal.
O prazo de validade do concurso será de dois anos, contado a partir da homologação do resultado final e podendo ser prorrogado por mais dois e chegar a quatro anos.

Anvisa

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) também lançou edital para a contratação dos novos servidores. A oferta é de 50 vagas imediatas, além da formação de cadastro de reserva.
As oportunidades são destinadas a profissionais de nível superior. A remuneração inicial é de R$ 16.413,35. A carga horária é de 40 horas semanais.
As inscrições serão recebidas no período de 22 de janeiro a 16 de fevereiro, no endereço eletrônico do Cebraspe
A taxa é de R$ 160. Podem pedir isenção do valor os candidatos inscritos no CadÚnico e doadores de medula óssea.
A aplicação das provas objetivas e discursivas está marcada para ocorrer no dia 21 de abril, no período da tarde, com duração de 4h30.

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