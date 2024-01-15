Agências reguladoras abrem concursos com salários de até R$ 17 mil

Sede da Anvisa em Brasília (DF) Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Duas agências reguladoras lançaram editais para a contratação de servidores efetivos por meio de concursos públicos . As oportunidades são destinadas a candidatos de nível superior, com ganhos de até R$ 17 mil mensais. Para participar, basta o interessado ficar atento ao prazo de inscrição de cada autarquia.

Na Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA), são 40 vagas, além da formação de cadastro de reserva. A remuneração inicial é de R$ 16.413,35, mais auxílio-alimentação de R$ 658, totalizando R$ 17.071. A carga horária é de 40 horas semanais. As contratações serão feitas conforme o regime estatutário, que assegura a estabilidade dos servidores.

Os selecionados serão lotados em Brasília. As oportunidades são para a carreira de especialista em regulação de Recursos Hídricos e Saneamento Básico em qualquer formação.

As inscrições podem ser feitas de 29 de janeiro a 21 de fevereiro, no site do Cebraspe , responsável pela seleção.

A taxa de participação é de R$ 110. Podem pedir isenção do valor os candidatos inscritos no CadÚnico e doadores de medula óssea.

Os candidatos do concurso ANA serão avaliados por até quatro etapas, sendo elas: provas objetivas, discursivas e de títulos, além do curso de formação. Os exames serão aplicados em 28 de abril, com cinco horas de duração, nas 26 capitais do país e em Brasília, no Distrito Federal.

O prazo de validade do concurso será de dois anos, contado a partir da homologação do resultado final e podendo ser prorrogado por mais dois e chegar a quatro anos.

Anvisa

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária ( Anvisa ) também lançou edital para a contratação dos novos servidores. A oferta é de 50 vagas imediatas, além da formação de cadastro de reserva.

As oportunidades são destinadas a profissionais de nível superior. A remuneração inicial é de R$ 16.413,35. A carga horária é de 40 horas semanais.

As inscrições serão recebidas no período de 22 de janeiro a 16 de fevereiro, no endereço eletrônico do Cebraspe

A taxa é de R$ 160. Podem pedir isenção do valor os candidatos inscritos no CadÚnico e doadores de medula óssea.