Abertos mais de 190 concursos e seleções com 26 mil vagas em todo o país

Receita Federal tem vagas para analista tributário e auditor fiscal Crédito: Fernando Madeira

Mais de 26 mil vagas estão abertas em 193 concursos públicos e processos seletivos em todo o país nesta segunda-feira (16). Os postos são para cargos efetivos e temporários e serão ocupados por profissionais de todos os níveis de escolaridade. As oportunidades são para trabalhar em prefeituras, câmaras, tribunais, governos estaduais, bancos, entre outros órgãos.

Além das oportunidades iniciais, há formação de cadastro de reserva, que pode ser acionado de acordo com a necessidade de cada órgão.

O maior salário é oferecido no Tribunal de Contas dos Municípios do Pará, chegando a R$ 33.689. A seleção tem como objetivo contratar procuradores. Os interessados podem se inscrever até 16 de janeiro.

O Banco do Brasil está com inscrições abertas para o concurso que oferece 6 mil vagas em todo o país. As chances são para quem tem nível médio. O salário é de R$5.436,03 e os candidatos podem garantir a participação até 24 de fevereiro.

Já o concurso da Receita Federal tem prazo de inscrição até 19 de janeiro. São 669 vagas, sendo 469 para analista-tributário e 230 para auditor-fiscal. O salário é de R$ 21.029,09.

O Tribunal Superior do Trabalho lançou edital para contratar300 juízes do trabalho. O salário inicial da carreira é de R$ 32.004,65. As inscrições já estão abertas e podem ser feitas até 15 de fevereiro.

No Espírito Santo, o destaque fica por conta do concurso para servidores do Tribunal de Justiça. A oferta é de 128 vagas para o cargo de analista judiciário, destinado a quem tem nível superior. A remuneração é de R$ 6.713 e os interessados podem se inscrever até 6 de fevereiro.

A Secretaria de Estado da Saúde do Espírito Santo (Sesa) vai contrata profissionais temporários em vários cargos de níveis fundamental, médico, técnico e superior. Os salários podem passar de R$ 10 mil. As inscrições poderão ser feitas no site www.selecao.es.gov.br, até as 10 horas do dia 20 de janeiro de 2023.

Editais e concursos com inscrições abertas