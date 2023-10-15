230 concursos e seleções têm 27 mil vagas abertas no país

Mais de 27 de mil vagas estão abertas em 230 concursos públicos e processos seletivos no país. Os postos são para profissionais de todos os níveis de escolaridade em cargos efetivos e temporários para trabalharem nas áreas de segurança pública, judiciária, legislativa, administrativa, entre outros setores.
O salário pode chegar a R$ 35.710 mensais para o cargo de subprocurador do Tribunal de Contas de Sergipe. A oferta é de uma vaga e o prazo segue até o dia 23 de outubro.
Até 30 de outubro seguem as inscrições da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), responsável pela administração das unidades universitárias. São 695 vagas, das quais 12 destinadas ao Hospital Cassiano Antônio de Moraes da Universidade Federal do Espírito Santo (Hucam/Ufes). A remuneração varia de R$ 2.626 a R$ 12.524.
No Espírito Santo, as prefeituras de Dores do Rio Preto, Viana e Vila Pavão estão com editais abertos para a contratação de profissionais. Há casos em que os ganhos passam de R$ 12 mil.
No âmbito federal, o Ministério da Ciência e Inovação lançou cinco editais para contratação de pessoal no Centro de Tecnologia Mineral, Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, Instituto Nacional da Mata Atlântica, Laboratório Nacional de Astrofísica e Museu de Astronomia e Ciências Afins. Ao todo, são 73 vagas com salários que passam de R$ 14 mil.