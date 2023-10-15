230 concursos e seleções têm 27 mil vagas abertas no país

O salário pode chegar a R$ 35.710 mensais para o cargo de subprocurador do Tribunal de Contas de Sergipe. A oferta é de uma vaga e o prazo segue até o dia 23 de outubro.

No âmbito federal, o Ministério da Ciência e Inovação lançou cinco editais para contratação de pessoal no Centro de Tecnologia Mineral, Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, Instituto Nacional da Mata Atlântica, Laboratório Nacional de Astrofísica e Museu de Astronomia e Ciências Afins. Ao todo, são 73 vagas com salários que passam de R$ 14 mil.