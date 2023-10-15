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Carreira pública

230 concursos e seleções têm 27 mil vagas abertas no país

Salário pode chegar a R$ 35.710 mensais para o cargo de subprocurador do Tribunal de Contas de Sergipe; confira a tabela completa e os prazos de inscrição

Publicado em 15 de Outubro de 2023 às 18:47

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

15 out 2023 às 18:47
Guarda Municipal da Prefeitura de Cariacica
Guarda Municipal da Prefeitura de Cariacica tem 35 vagas  Crédito: Claudio Postay/PMC / Divulgação
Mais de 27 de mil vagas estão abertas em 230 concursos públicos e processos seletivos no país. Os postos são para profissionais de todos os níveis de escolaridade em cargos efetivos e temporários para trabalharem nas áreas de segurança pública, judiciária, legislativa, administrativa, entre outros setores.
O salário pode chegar a R$ 35.710 mensais para o cargo de subprocurador do Tribunal de Contas de Sergipe. A oferta é de uma vaga e o prazo segue até o dia 23 de outubro.
Até 30 de outubro seguem as inscrições da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), responsável pela administração das unidades universitárias. São 695 vagas, das quais 12 destinadas ao Hospital Cassiano Antônio de Moraes da Universidade Federal do Espírito Santo (Hucam/Ufes). A remuneração varia de R$ 2.626 a R$ 12.524.
No Espírito Santo, as prefeituras de Dores do Rio PretoViana e Vila Pavão estão com editais abertos para a contratação de profissionais. Há casos em que os ganhos passam de R$ 12 mil.
Já Cariacica e Serra continuam a receber as inscrições de candidatos que querem atuar nas Guardas Municipais. São 35 e 150 vagas, respectivamente. Os salários chegam a R$ 10 mil.
No âmbito federal, o Ministério da Ciência e Inovação lançou cinco editais para contratação de pessoal no Centro de Tecnologia Mineral, Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, Instituto Nacional da Mata Atlântica, Laboratório Nacional de Astrofísica e Museu de Astronomia e Ciências Afins. Ao todo, são 73 vagas com salários que passam de R$ 14 mil.

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