22,4 mil vagas em concursos e seleções com salários de até R$ 28.883

Por todo o país, 154 concursos públicos e processos seletivos estão com inscrições abertas nesta segunda-feira (27). As oportunidades são para cargos em prefeituras, câmaras, tribunais, governos estaduais, Polícia Militar, entre outros. São mais de 22,4 mil vagas, além de cadastro de reserva.
Os postos são destinados a profissionais de todos os níveis de escolaridade e com contratos efetivos ou temporários. Os prazos e os editais estão disponíveis no quadro abaixo.
O Tribunal de Justiça de Santa Catarina é a instituição que oferece a maior remuneração, R$ 28.883. São 30 oportunidades e os interessados devem se apressar: o prazo final para inscrição é nesta segunda (27).
No Espírito Santo, a Secretaria de Controle e Transparência do Espírito Santo (Secont) reabriu as inscrições do concurso para auditor do Estado. As oportunidades são destinadas a candidatos que tenham o nível superior; novo prazo para se inscrever vai até 8 de julho. Os salários chegam a R$ R$ 13.568.