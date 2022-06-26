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Carreira pública

22,4 mil vagas em concursos e seleções com salários de até R$ 28.883

Interessados podem se inscrever para concorrer a cargos em prefeituras, câmaras, tribunais, governos estaduais, Polícia Militar, entre outras oportunidades

Publicado em 26 de Junho de 2022 às 19:14

Caroline Freitas

Caroline Freitas

Publicado em 

26 jun 2022 às 19:14
Por todo o país, 154 concursos públicos e processos seletivos estão com inscrições abertas nesta segunda-feira (27). As oportunidades são para cargos em prefeituras, câmaras, tribunais, governos estaduais, Polícia Militar, entre outros. São mais de 22,4 mil vagas, além de cadastro de reserva.
Os postos são destinados a profissionais de todos os níveis de escolaridade e com contratos efetivos ou temporários. Os prazos e os editais estão disponíveis no quadro abaixo.
Tribunal de Justiça de Santa Catarina
Tribunal de Justiça de Santa Catarina Crédito: Tribunal de Justiça de Santa Catarina/Divulgação
O Tribunal de Justiça de Santa Catarina é a instituição que oferece a maior remuneração, R$ 28.883. São 30 oportunidades e os interessados devem se apressar: o prazo final para inscrição é nesta segunda (27).
No Espírito Santo, a Secretaria de Controle e Transparência do Espírito Santo (Secont) reabriu as inscrições do concurso para auditor do Estado. As oportunidades são destinadas a candidatos que tenham o nível superior; novo prazo para se inscrever vai até 8 de julho. Os salários chegam a R$ R$ 13.568.

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