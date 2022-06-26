22,4 mil vagas em concursos e seleções com salários de até R$ 28.883

Os postos são destinados a profissionais de todos os níveis de escolaridade e com contratos efetivos ou temporários. Os prazos e os editais estão disponíveis no quadro abaixo.

O Tribunal de Justiça de Santa Catarina é a instituição que oferece a maior remuneração, R$ 28.883. São 30 oportunidades e os interessados devem se apressar: o prazo final para inscrição é nesta segunda (27).