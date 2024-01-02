2.157 vagas abertas no ES: confira as chances de emprego na sua cidade

As agências do Sine e do Trabalhador do Espírito Santo têm 2.157 vagas de emprego e estágio disponíveis nesta segunda-feira (02). Os interessados devem procurar as unidades, sem esquecer de levar os documentos pessoais.

As oportunidades são atualizadas diariamente e podem ser retiradas do sistema à medida que forem preenchidas. Há postos para trabalhar na indústria, comércio, construção civil, entre outros setores.

Oportunidade para trabalhar com carteira assinada Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Confira as vagas

SINE DE VILA VELHA

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade, que funciona na Vila do Empreendedor, no subsolo do Boulevard Shopping.

Vagas: 265. Há oportunidades para analista de logística, auxiliar de cozinha, aprendiz de mecânica de manutenção, copeiro, cozinheiro de restaurante, motofrentista, porteiro, serralheiro, entre outras chances. 265. Há oportunidades para analista de logística, auxiliar de cozinha, aprendiz de mecânica de manutenção, copeiro, cozinheiro de restaurante, motofrentista, porteiro, serralheiro, entre outras chances. Veja as vagas.

AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE CARIACICA

Como se candidatar: a agência retoma os atendimentos presenciais, sem a necessidade de agendamento. A agência vai funcionar em um novo local: o Centro Administrativo, localizado na avenida Alice Coutinho, em Vera Cruz, ao lado da Câmara Municipal de Cariacica, das 8 às 18 horas. Por meio do WhatsApp da agência, os candidatos também poderão ter acesso às listas das vagas de emprego, acompanhar processo seletivo e tirar dúvidas sobre agendamento e como se candidatar às vagas oferecidas semanalmente. Os munícipes podem enviar mensagens para o número (27) 98831-6008, de segunda a sexta, das 8h às 16 horas.

Vagas: 551, das quais 63 para pessoas com deficiência. Há oportunidades para garçom, almoxarife, auxiliar de serviços gerais, serralheiro, soldador, porteiro, eletricista, barman, caixa, mecânico, entre outros postos. 551, das quais 63 para pessoas com deficiência. Há oportunidades para garçom, almoxarife, auxiliar de serviços gerais, serralheiro, soldador, porteiro, eletricista, barman, caixa, mecânico, entre outros postos. Veja as vagas.

SINE DA SERRA

Como se candidatar: os interessados devem comparecer na agência, localizada no bairro Portal de Jacaraípe, no Pró-cidadão, das 8 às 17 horas.

Vagas: 554. Há oportunidades para agente de vendas, agente de portaria, auxiliar de armazenamento, auxiliar de logística, carreteiro, eletricista, lixador, montador de estruturas metálicas, entre outras chances. 554. Há oportunidades para agente de vendas, agente de portaria, auxiliar de armazenamento, auxiliar de logística, carreteiro, eletricista, lixador, montador de estruturas metálicas, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE VITÓRIA

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência que funciona na Casa do Cidadão, Avenida Maruípe, 2.544, Itararé, das 8h às 17h.

Vagas: 309. Há oportunidades para ajudante de obras, atendente de balcão, bombeiro hidráulico, encarregado de construção civil, motorista de ambulância, vendedor porta a porta, entre outras chances. 309. Há oportunidades para ajudante de obras, atendente de balcão, bombeiro hidráulico, encarregado de construção civil, motorista de ambulância, vendedor porta a porta, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE CARIACICA

Como se candidatar: o trabalhador deve procurar a agência que funciona no Faça Fácil, Av. Aloizio Santos, 500, Santo André, Cariacica.

Vagas: 206. Há oportunidades para ajudante de carga e descarga, armador de ferros, auxiliar administrativo, auxiliar de limpeza, carpinteiro, dedetizador, garçom, operador de empilhadeira, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE ANCHIETA

Como se candidatar: os interessados podem procurar a agência, das 8 às 17 horas, na Casa do Cidadão, Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 767, Centro.

Vagas: 35. Há oportunidades para técnico em instrumentação, cozinheiro em geral, camareira de hotel, garçom, técnico de materiais, monitor de alunos, auxiliar fiscal, entre outros postos. 35. Há oportunidades para técnico em instrumentação, cozinheiro em geral, camareira de hotel, garçom, técnico de materiais, monitor de alunos, auxiliar fiscal, entre outros postos. Veja as vagas.

SINE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade, das 8 às 17 horas, que fica na Av. Beira Rio, 141. Edifício Portela, Bairro Guandu.

Vagas: 176. Há oportunidades para afinador de motores de automóveis, agente de pátio (marmoraria), ajudante de obras, analista de recursos humanos, auxiliar de almoxarifado, cortador de mármore e granito, costureira de reparação de roupas, pedreiro, entre outras chances. 176. Há oportunidades para afinador de motores de automóveis, agente de pátio (marmoraria), ajudante de obras, analista de recursos humanos, auxiliar de almoxarifado, cortador de mármore e granito, costureira de reparação de roupas, pedreiro, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE ARACRUZ

Como se candidatar: o atendimento aos candidatos ocorre na Rua Alegria 795, Bairro Polivalente, das 8 às 17 horas.

Vagas: 81. Há oportunidades para ajudante de cozinha, ajudante florestal, lixador, montador de estruturas metálicas, vendedor soldador MIG, entre outras chances. 81. Há oportunidades para ajudante de cozinha, ajudante florestal, lixador, montador de estruturas metálicas, vendedor soldador MIG, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE LINHARES

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência, das 8 às 13 horas, localizada na Av. Governador Carlos Lindenberg, 660, Centro.