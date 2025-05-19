18 concursos e seleções abertos com salário de até R$ 11 mil

Ifes de Cariacica tem oportunidade para professor Crédito: Ifes/Divulgação

Pelo menos 18 concursos públicos e processos seletivos estão abertos no Espírito Santo e reúnem vagas imediatas, além da formação de cadastro de reserva. Os editais têm como objetivo selecionar profissionais efetivos e temporários em prefeituras, instituições de ensino, entre outros órgãos.

Os interessados no concurso da área administrativa da Polícia Federal têm até o dia 21 de maio para se inscrever. São 192 vagas, sendo 100 oportunidades para agente administrativo e 92 para quem tem nível superior. Do total de postos, dois são para o Espírito Santo. Os salários chegam a R$ 11 mil.

O Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) anunciou a abertura de processos seletivos simplificados para a contratação de professores substitutos nos campi de Montanha, Cariacica, São Mateus e Nova Venécia. O prazo vai depender de cada unidade. Os ganhos chegam a R$ 9.188.

Dois Centros de Referências das Juventudes (CRJ) do Espírito Santo estão com seleções abertas para vagas de psicólogos, com atuação na Grande Vitória. Os processos seletivos contarão com avaliação de currículo e entrevista. Para o CRJ São Pedro, em Vitória, o prazo para se inscrever vai até 1º de junho, enquanto que para o Terra Vermelha, até 26 de maio.

A Prefeitura de Ibatiba, município que fica no Sul do Espírito Santo, está com 34 oportunidades temporárias para candidatos de todos os níveis de escolaridade. Os ganhos chegam a R$ 3.756. Os interessados podem se inscrever até 22 de maio.