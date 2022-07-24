174 concursos e seleções oferecem mais de 23 mil vagas em todo o país

Pelo menos 174 concursos públicos e processos seletivos reúnem mais de 23 mil vagas em todas as regiões do país, com salários que chegam a R$ 33,6 mil. Os postos são destinados a profissionais de todos os níveis de escolaridade. Os prazos e os editais estão disponíveis no quadro abaixo.
As oportunidades estão disponíveis nesta segunda-feira (25) para atuação em prefeituras, câmaras, tribunais, governos estaduais, Forças Armadas, entre outras.
Os certames que oferecem as maiores remunerações são o Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais e Tribunal de Contas de Pernambuco, podendo passar de R$ 33 mil.
No Espírito Santo, as inscrições para o concurso público para delegado da Polícia Civil terminam nesta sexta-feira (29). São 40 vagas e os candidatos precisam ter nível superior em Direito, três anos de prática forense ou de, no mínimo, três anos de atividade policial, em qualquer instituição de segurança pública.
Outro certame aberto é o da Fundação Estadual de Inovação em Saúde (Inova Capixaba), que oferece 621 vagas distribuídas pelas áreas administrativa e de saúde. Em Barra de São Francisco, o concurso tem 338 oportunidades, das quais 20 para guarda municipal.
O Ministério Público Federal no Espírito Santo (MPF/ES) está com processo seletivo simplificado aberto para uma vaga de engenheiro eletricista de contratação temporária. A remuneração para o cargo é de R$ 4.962,19, mais auxílio-alimentação de R$ 910,08.