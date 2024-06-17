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Carreira pública

15 concursos e seleções no ES com salário de até R$ 13 mil

Há oportunidades na Prefeitura da Serra, na Câmara de Cariacica, no Tribunal Regional Eleitoral, entre outros órgãos; veja a lista completa das seleções
Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

17 jun 2024 às 11:31

Publicado em 17 de Junho de 2024 às 11:31

Quartel da Policia Militar
Polícia Militar tem concurso aberto para oficial combatente Crédito: Ricardo Medeiros
A semana começa com 15 concursos públicos e processos seletivos abertos no Espírito Santo com salários que podem chegar a R$ 13 mil. A oferta é de 1.009 vagas distribuídas entre postos efetivos e temporários.
►Prefeitura da Serra, Ceasa e TSE: concursos e seleções têm 36 mil vagas
A maior remuneração pode chegar a R$ 13.994 no Tribunal Superior Eleitoral (TSE). O edital prevê a contratação de 412 novos servidores de nível superior. Do total de postos, sete são para o Tribunal Regional Eleitoral do Estado (TRE-ES). Também haverá formação de cadastro de reserva. O prazo segue até 18 de julho.
Os interessados em trabalhar na Câmara de Cariacica têm até o dia 20 de junho para garantir a participação no certame. São oito vagas para servidores em cargos de níveis médio, técnico e superior. Os ganhos variam de R$ 2.005 a R$ 3,5 mil.
Já o prazo para se inscrever no concurso da Prefeitura da Serra termina no dia 23 de junho. A oferta é de 895 vagas, com salários que variam de R$ 2,9 mil a R$ R$ 4,5 mil, conforme a titulação do candidato. Para participar, o candidato precisa ter licenciatura plena.
O Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) e a Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) também vão contratar professores, porém para atuar com contrato temporário. Os interessados devem ficar atentos aos prazos de cada instituição.

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