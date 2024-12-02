Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Concursos
  • 15 concursos e seleções abertos no ES com salário de até R$ 12 mil
Confira a lista

15 concursos e seleções abertos no ES com salário de até R$ 12 mil

Oportunidades estão disponíveis em prefeituras do Estado, Ifes, Ufes, Agência de Mineração, Secretaria de Trabalho, entre outros órgãos

Publicado em 02 de Dezembro de 2024 às 11:09

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

02 dez 2024 às 11:09
UFES
Ufes tem vagas para professores efetivos Crédito: Ricardo Medeiros
O último mês de 2024 começa com mais 15 concursos públicos e processos seletivos abertos no Espírito Santo e reúnem mais de 100 postos, além da formação de cadastro de reserva. Os editais têm como objetivo selecionar profissionais efetivos e temporários em prefeituras, instituições de ensino, entre outros órgãos.
O salário pode chegar a R$ 12.828 no concurso da Agência Nacional de Mineração (ANM). A oferta é de 220 vagas em concurso para cargos de analistas e especialistas. Para o Espírito Santo, foram destinadas quatro oportunidades. Os interessados poderão se inscrever até 17 de dezembro.
A Secretaria de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social do Espírito Santo (Setades) lançou edital para contratar um pedagogo e um assistente social. A remuneração é de R$ 5.349, mais auxílio-alimentação de R$ 600. Os interessados podem se inscrever até 6 de dezembro.
A Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) tem quatro postos para professor, com salário de até R$ 10.481. As chances são para de genética, ciências da computação, direito e engenharia elétrica. As inscrições podem ser feitas do dia 9 de dezembro a 13 de janeiro.
A Prefeitura de Pinheiros, município que fica ao Norte do Espírito Santo, tem dois processos seletivos para a contratação de pessoal temporário. Um dos editais prevê a contratação de professores, enquanto que o segundo para diversos outros cargos. As inscrições começam nos dias 5 e 6 de dezembro, respectivamente. Os ganhos passam de R$ 4,5 mil.
Oportunidades ainda para professores em Santa Teresa, município que fica na região Serrana do Estado. O atendimento aos candidatos ocorre no dia 8 de dezembro. Os selecionados terão salário de até R$ 3.030.

LEIA MAIS

Governo do ES, Ufes e prefeituras: 14 mil vagas em concursos e seleções

Oito concursos públicos para ficar de olho ainda em 2024

Agência de Mineração abre concurso com salário de até R$ 12 mil

Nove concursos públicos no ES para ficar de olho em 2025

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Concursos (ES) Concursos Públicos IFES Pinheiros UFES
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Agonorexia: 6 riscos de “perder a fome” com canetas para emagrecer
Parte do material apreendido com suspeito na Praia das Gaivotas, em Vila Velha
Jovem é preso por tráfico de 'vapes' com maconha líquida em Vila Velha
Lotofácil
Aposta de Colatina ganha R$ 793 mil no concurso 3667 da Lotofácil

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados