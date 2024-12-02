15 concursos e seleções abertos no ES com salário de até R$ 12 mil

Ufes tem vagas para professores efetivos Crédito: Ricardo Medeiros

O último mês de 2024 começa com mais 15 concursos públicos e processos seletivos abertos no Espírito Santo e reúnem mais de 100 postos, além da formação de cadastro de reserva. Os editais têm como objetivo selecionar profissionais efetivos e temporários em prefeituras, instituições de ensino, entre outros órgãos.

O salário pode chegar a R$ 12.828 no concurso da Agência Nacional de Mineração (ANM) . A oferta é de 220 vagas em concurso para cargos de analistas e especialistas. Para o Espírito Santo, foram destinadas quatro oportunidades. Os interessados poderão se inscrever até 17 de dezembro.

A Secretaria de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social do Espírito Santo (Setades) lançou edital para contratar um pedagogo e um assistente social. A remuneração é de R$ 5.349, mais auxílio-alimentação de R$ 600. Os interessados podem se inscrever até 6 de dezembro.

A Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) tem quatro postos para professor, com salário de até R$ 10.481. As chances são para de genética, ciências da computação, direito e engenharia elétrica. As inscrições podem ser feitas do dia 9 de dezembro a 13 de janeiro.

A Prefeitura de Pinheiros, município que fica ao Norte do Espírito Santo, tem dois processos seletivos para a contratação de pessoal temporário. Um dos editais prevê a contratação de professores, enquanto que o segundo para diversos outros cargos. As inscrições começam nos dias 5 e 6 de dezembro, respectivamente. Os ganhos passam de R$ 4,5 mil.