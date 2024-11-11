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Carreira pública

13 concursos e seleções abertos no ES com salário de até R$ 16 mil

São mais de 360 postos para ocupar cargos efetivos e temporários em prefeituras, instituições de ensino, entre outros órgãos; veja a lista completa

Publicado em 11 de Novembro de 2024 às 10:54

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

11 nov 2024 às 10:54
Prefeitura de Cariacica
Prefeitura de Cariacica contrata profissionais do magistério Crédito: Ricardo Medeiros
Treze concursos públicos e processos seletivos estão abertos no Espírito Santo e reúnem mais de 360 postos para ocupar cargos efetivos e temporários em prefeituras, instituições de ensino, entre outros órgãos.
A remuneração chega a R$ 16 mil na seleção da Prefeitura de Rio Bananal. As chances são para a formação de cadastro de reserva para cargos da área da Saúde. Há postos para médicos, assistentes sociais, técnicos em enfermagem, técnico em radiologia, entre outras oportunidades. As inscrições podem ser feitas até 19 de novembro.
A Prefeitura de Vila Velha lançou edital para a contratação temporária de médicos e enfermeiros. Os ganhos chegam a R$ 10 mil. O atendimento aos candidatos ocorre até terça-feira, dia 12 de novembro.
A Prefeitura de Guarapari lançou edital para contratar 100 guarda-vidas. Os profissionais vão trabalhar durante o verão nas praias do município. Os interessados poderão se inscrever no período de até quarta-feira, dia 13 de novembro.
Já na quinta-feira, dia 14 de novembro, é o último dia para se inscrever no concurso público da Prefeitura de Cariacica. A oferta é de 137 oportunidades para o magistério. A remuneração é de R$ 2,7 mil a R$ 4,7 mil, conforme a titulação do candidato.
Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) lançou edital de concurso público para a contratação de servidores para a carreira de técnico-administrativo. A oferta é de 14 vagas, sendo 12 para cargos técnicos e duas para nível superior. Também haverá formação de cadastro de reserva. Os salários podem chegar a R$ 5.556. O prazo para se inscrever vai até 18 de dezembro.

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