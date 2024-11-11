13 concursos e seleções abertos no ES com salário de até R$ 16 mil

A remuneração chega a R$ 16 mil na seleção da Prefeitura de Rio Bananal. As chances são para a formação de cadastro de reserva para cargos da área da Saúde. Há postos para médicos, assistentes sociais, técnicos em enfermagem, técnico em radiologia, entre outras oportunidades. As inscrições podem ser feitas até 19 de novembro.