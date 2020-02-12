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Oportunidade

Governo do ES anuncia 835 vagas de estágio no programa Jovens Valores

As oportunidades são para estudantes do ensino médio da rede estadual. Os jovens selecionados irão receber bolsa no valor de R$ 619,91, uniforme e auxílio transporte

Publicado em 12 de Fevereiro de 2020 às 18:37

Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

12 fev 2020 às 18:37
Programa Jovens Valores abre vagas para estudantes do ensino médio. Crédito: SEGER
O governador Renato Casagrande anunciou através das redes sociais a abertura de 835 vagas de estágios no Programa Jovens Valores. O decreto que cria oportunidades para alunos da rede pública foi publicado no Diário Oficial do Estado, nesta quarta-feira (12).  Podem participar do programa alunos de sete municípios da Grande Vitória e do interior do Espírito Santo.
As chances serão ofertadas através da parceria entre as Secretarias da Educação (Sedu) e de Gestão e Recursos Humanos (Seger). As vagas são exclusivas para os estudantes do ensino médio da rede estadual, matriculados em 2020 nas escolas de tempo integral, na modalidade ensino médio integrado ao técnico no turno da tarde, com carga horária de 7 horas/dia. Os alunos do tempo parcial que também quiseram concorrer, precisam solicitar transferência para a oferta integral.
Os estudantes que optarem por esta oportunidade poderão estagiar em órgãos públicos pelo prazo máximo de até dois anos, com carga horária de 4 horas/dia, no período matutino, com direito a bolsa de estágio no valor de R$ 619,91, uniforme e auxílio transporte. As vagas serão distribuídas para alunos de 13 escolas nos municípios de Cachoeiro de Itapemirim, LinharesSerraVila VelhaVianaVitória e Cariacica.

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O objetivo do programa é gerar oportunidades de aprendizagem profissional, exercício da cidadania e aumento da empregabilidade para os jovens. Para a secretária de Estado de Gestão e Recursos Humanos, Lenise Loureiro, esta é mais uma forma de valorização de jovens estudantes da rede. “Além do estágio, o estudante passa por capacitações oferecidas pela Seger, que os qualificam tanto para o mercado de trabalho quanto para a vida”, completa.
Segundo a Sedu, as inscrições para as vagas serão iniciadas em breve, assim que o edital de seleção for publicado dentro dos próximos dias.

CONFIRA MAIS INFORMAÇÕES

  • Requisitos: Estar matriculado em 2020 nas Escolas de Tempo Integral com carga horária de 7 horas/dia.
  • Como se transferir?: Os alunos do tempo parcial devem confirmar a oferta de vaga na escola em que deseja estudar no período integral. Confirmada a vaga, o aluno deve solicitar à escola onde está matriculado a declaração de transferência e levá-la até a escola integral integrada, juntamente com o responsável e os documentos necessários.
  • Benefícios: Bolsa de R$ 619,91, uniforme e auxílio transporte.
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